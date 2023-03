Ring: Bestandsfunktionen bald nur noch im Abo

Die Amazon-Tochter Ring wird Teile des bislang im Kaufpreis ihrer Überwachungskameras inbegriffenen Funktionsumfangs zukünftig nur noch anbieten, wenn Nutzer über ein laufendes „Ring Protect“-Abonnement verfügen. Konkret plant Ring die In-App-Funktionen zu beschränken und das Kamera-Angebot damit weniger nützlich für alle Anwender ohne Abonnement zu machen.

Ab April in den USA und Kanada

Geplant ist, mehrere vorhandene Funktionen ab Anfang des kommenden Monats aus der Ring-App zu entfernen. Darunter die Möglichkeit Benachrichtigungen zu erhalten und den Alarm-Modus aus der App heraus scharf zu schalten und zu deaktivieren.

Ring gibt an, die Umstellungen zum 29. März vornehmen zu wollen und wird den Funktionsumfang vorerst nur in Kanada und in den Vereinigten Staaten beschneiden. Der Termin legt auch fest, welche Anwender die Features weiterhin kostenfrei benutzen dürfen. Wer die betroffenen Funktionen bereits vor dem 29. März genutzt hat, soll dies auch weiter tun dürfen, alle anderen Anwender benötigen zukünftig das „Ring Protect“-Abonnement um Alarm-Benachrichtigungen zu erhalten.

Als Basic- und Plus-Abo erhältlich

Hierzulande bietet die Amazon-Tochter ihr „Ring Protect“-Abonnement als Basic- und als Plus-Abo an und unterscheidet hier vor allem in der Anzahl der vorhandenen Geräte. Das Basic-Abo kostet 3,99 Euro pro Monat bzw. 39,99 Euro pro Jahr und gilt für ein Gerät. Das Plus-Abonnement git für beliebig viele Geräte in einem Zuhause und wird für 10 Euro pro Monat bzw. für 100 Euro pro Jahr angeboten.

Aktuell informiert Ring Besitzer der Überwachungslösungen über die bevorstehenden Änderungen, die der Konzern in diesem Support-Eintrag detailliert beschreibt. Wann beziehungsweise ob die Bestandsfunktionen auch in anderen Regionen geändert werden, ist aktuell unklar.