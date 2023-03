Brave Browser bietet iOS-VPN nun auch auf dem Mac an

Das Angebot eigener VPN-Dienste ist inzwischen ein einträgliches Geschäft vieler Browser-Anbieter geworden. Apple bietet mit dem iCloud Privat-Relay eine Quasi-VPN für iCloud+-Kunden an, Google offeriert einen verschlüsselten VPN-Tunnel ins Internet für alle Kunden des Speicherplatz-Abonnements Google One und auch Mozilla bietet der Firefox-Community seit einiger Zeit einen kostenpflichtigen VPN-Dienst an.

Zusätzlichen Schutz für den Netzwerkverkehr, die vom Internetanbieter zugeteilte IP-Adresse und den daraus ablesbaren, geografischen Standort bietet nun auch der Brave-Browser an. Dieser hat sein VPN-Angebot, das sich bislang auf die mobilen Varianten des Brave-Browsers konzentrieret, nun auch auf den Desktop ausgeweitet und bietet damit nun einen kombinierten VPN-Zugang für iOS, macOS, Android und Windows an.

Im plattformübergreifenden Abo

Der neue VPN-Dienst wird dabei im Monats- und im Jahres-Abonnement für 9,99 US-Dollar pro Monat beziehungsweise 99,99 pro Jahr angeboten und gestattet die Nutzung von bis zu fünf Endgeräten in einem Konto. Neue Anwender können den Dienst sieben Tage lang kostenlos ausprobieren und damit auch testen, ob Brave in der Lage ist, euch den Zugang zu Angeboten zu verschaffen, die eigentlich durch so genannte Geo-Restriktionen geschützt sein sollten.

Die Umgehung von Ländersperren gehört zu den häufigsten Einsatzzwecken kommerzieller VPN-Angebote. Machen diese es doch möglich aus dem Ausland auf deutsch Mediatheken und andere Angebote zuzugreifen, die eigentlich nur für Anwender zugänglich sein sollten, die sich mit ihren Rechnern auch in der Bundesrepublik aufhalten. Dies gilt natürlich auch für die andere Richtung. So lassen sich VPNs auch nutzen, um etwa auf Inhalte in anderen Ländern zuzugreifen, die nicht für die Nutzung aus Deutschland heraus vorgesehen sind.

Das VPN-Angebot für den Desktop befindet sich aktuell noch im Rollout und sollte im Laufe der kommenden Tage in den Brave-Browsern ab Version 1.49 auftauchen.