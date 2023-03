Amazon Kindle: Zeitschriften- und Zeitungs-Abos werden eingestellt

So gilt auch für Bestandskunden, die noch ein Zeitungs- oder Zeitschriften-Abo beziehen: Spätestens am 4. September 2023 wird die Auslieferung auf den Kindle eingestellt. Sollte bereits für einen längeren Zeitraum bezahl worden sein, wird Amazon eine Teilrückerstattung anbieten.

Der Online-Händler Amazon wird den Vertrieb von digitalen Zeitschriften und Zeitungen einstellen und hat angekündigt laufende Abonnements nur noch bis zum nächsten Rechnungszeitraum ausliefern zu wollen. Anschließend werden Leser der digitalen DIE ZEIT, der NEW YORK TIMES und anderer Zeitungen, die für den Konsum am Kindle optimiert wurden, keine Tageszeitungen und keine Zeitschriften mehr im Kindle-Abo beziehen können.

Insert

You are going to send email to