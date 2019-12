Ring anfällig: Deauth-Angriff zwingt Video-Türklingel in die Knie

Spätestens seit dem Gizmodo-Bericht Anfang Dezember hat sich das Image der RING-Sicherheitskameras deutlich gewandelt. Aus der smarten Klingel-Kamera des Online-Händlers Amazon ist, zumindest mittelbar, ein Instrument des Überwachungsstaates geworden.

Short video of a Ring sending a notification when pushed, followed by me launching a hacked copy of airodump-ng that sees the Ring appear immediately after its button is pushed and starts sending deauth packets, preventing the Ring from successfully sending a notification. pic.twitter.com/pMyvJJcFub

Eines, das zudem auch noch Probleme mit sogenannten Wi-Fi Deauthentifizierungs-Angriffen hat. Senden boshafte WLAN-Teilnehmer der Kamera entsprechend adressierte Deauth-Pakete (kleine Info-Häppchen die Geräte zu verstehen geben, dass diese im WLAN nicht mehr willkommen sind), stellt diese ihren Dienst ein.

Darüber berichtet der ehemalige Google Mitarbeiter Matthew Garrett ausführlich in seinem Blog und demonstriert den Angriff auf seinem Twitter-Kanal. Kurz: Senden fremde WLAN-Geräte der RING-Kamera Deauth-Pakete zu, ist diese nicht mehr in der Lage mit dem Netzwerk zu kommunizieren und verliert ihre Türklingelfunktion nahezu vollständig.

So, the attack is to simply monitor the network for any devices that fall into the address range you want to target, and then immediately start shooting deauthentication frames at them once you see one. […] I can hit the button on my Ring, see it show up in my hacked up code and see my phone receive no push notification. Even if it does get a notification, the doorbell is no longer accessible by the time I respond.