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Spielbarer Flipperautomat

Der erste Lego-Flipper funktioniert tatsächlich
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Lego erweitert seine Icons-Reihe um einen Flipperautomaten, der nach dem Aufbau nicht nur im Regal stehen muss. Das neue Modell mit der Setnummer 11374 ist laut Hersteller der erste vollständig spielbare Lego-Flipper und kombiniert klassische Arcade-Optik mit einer mechanischen Spielfläche.

Lego Flipperautomat Produkt

Der LEGO Icons Flipperautomat besteht aus 2.274 Teilen. Nach dem Aufbau lassen sich die Kugeln mit einer gefederten Abschussvorrichtung auf das Spielfeld befördern. Zwei Flipperhebel, drehende Bumper und eine Rampe sollen anschließend dafür sorgen, dass tatsächlich gespielt und nicht nur vorsichtig betrachtet werden kann.

Lego setzt auf ein Weltraumthema. Auf dem Spielfeld befindet sich ein Asteroidenziel, das getroffen werden muss, um einen Astronauten wieder mit einem Baby-Astronauten zusammenzubringen. Es liegt eine Ersatzkugel bei, falls sich die erste unter dem Sofa oder zwischen anderen Lego-Steinen verabschiedet.

Mechanischer Spieltisch mit Weltraumthema

Ein integrierter Fortschrittsbalken hält den Verlauf der Partie fest und lässt sich anschließend zurücksetzen. Das fertige Modell misst 24 Zentimeter in der Höhe, 38 Zentimeter in der Länge und 28 Zentimeter in der Breite. Es ist also nur ein Flipperautomat als „kleine“ Tischversion.

Lego Flipperautomat Play

Lego richtet das Set einmal mehr an erwachsene Baumeister. Neben der Spielfunktion soll das Modell daher auch als Dekoration im Büro, Hobbyraum oder Wohnzimmer funktionieren. Beim Aufbau kann die Lego Builder App helfen. Dort lässt sich das Modell dreidimensional drehen und vergrößern, außerdem speichert die Anwendung den Baufortschritt. Bei mehr als 2.000 Teilen dürfte das gerade dann praktisch sein, wenn der Flipper nicht an einem Abend fertiggestellt wird.

Der Lego Icons Flipperautomat kostet in Deutschland 209,99 Euro. Mitglieder des kostenlosen Lego-Insiders-Programms können das Set bereits ab dem 1. Juli bestellen. Der reguläre Verkaufsstart über den Lego-Onlineshop und die LEGO Stores folgt am 4. Juli.

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18. Juni 2026 um 11:04 Uhr von Ben Fehler gefunden?


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  • Nice. 5x gespielt und dann liegts irgendwo in der Ecke. Dafür 200 Öcken? Uiuiui.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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