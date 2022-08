Resolutionator: Display-Vergrößerer erreicht neueste Macs

Das Software-Studio Many Tricks hat mehrere seiner Applikationen mit frischen Updates und neuen Funktionen versehen. Neben Aktualisierungen für den App-Switcher Witch, für den Menüleisten-Helfer Butler und den Dateien-Umbenenner Name Mangler steht auch der Display-Vergrößerer Resolutionator in der neuen Ausgabe 2.3 zum Download zur Verfügung.

Support für MacBook Air und Studio Display

Die neue Ausgabe des Resolutionators unterstützt nun auch den Einsatz der App auf dem MacBook Air M2 und dem 27″ großen Apple Studio Display. Die Systemvoraussetzung ist weiterhin macOS 10.9 Mavericks.

Der Resolutionator erlaubt den schnellen und einfachen Zugriff auf die möglichen Auflösungen, die am aktuell genutzten Mac sinnvoll eingesetzt werden können und schaltet per Mausklick oder Tastatur-Kurzbefehl zwischen diesen hin und her. Der einfache Zugriff auf die Systemfunktion macht es möglich, den verfügbaren Display-Platz im Bedarfsfall schnell zu vergrößern und schafft auf Kosten der Lesbarkeit umgehend mehr Platz für alle offenen Applikationen und Programmfenster.

Die App unterstützt dabei mehrere Monitore und kann sich häufig genutzte Display-Auflösungen merken bzw. anpinnen. Anders als in den Systemeinstellungen von macOS zeigt der Resolutionator nicht nur die fünf Basisauflösungen an, sondern kann alle Auflösungen anzeigen, auf die sich der angeschlossene Monitor bzw. das aktive Display überhaupt verstehen.

Die Applikation lässt sich ohne Kosten laden und nutzen, bittet euch bei Gefallen jedoch um den einmaligen Kauf der 3 US-Dollar günstigen Lizenz.

Resolutionator im Video

Mehr Auflösungen in den Systemeinstellungen

Wer den Abstecher in die Systemeinstellungen seines Macs zum Setzen der aktiven Auflösung bevorzugt, der versucht hier beim nächsten mal die Auswahl „Skaliert“ mit gedrückter ALT-Taste anzuklicken.

Die Systemeinstellungen zeigen daraufhin eine Liste der möglichen Auflösungen und nicht mehr nur fünf nahezu identische Icons mit unterschiedlich großem Text an.