Sommerschlussverkauf bei Saturn: Online ab heute, im Handel ab morgen

Für perfekten Sound sorgen beispielsweise die LG DSN8YG Soundbar in Dark Steel Silver oder die JBL Live pro + In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer in Schwarz, die es im Rahmen des Saturn Sommerschlussverkaufs ebenfalls besonders günstig gibt. […]

Im Rahmen der großen Sommeraktion bietet der Elektronikhändler rund 80 „großartige Deals“ aus unterschiedlichen Warengruppen an, darunter Fernseher, Notebooks und Soundbars. In seiner Außenkommunikation hat Saturn bereits die folgenden Produkte genannt, die im Rahmen des Sommerschlussverkaufs deutlich günstiger angeboten werden sollen:

Der Elektronik-Händler Saturn hat die Termine seines diesjährigen Sommerschlussverkaufs bekanntgegeben. In den Märkten gelten die Angebote vom 6. bis zum 13. August – an verkaufsoffenen Sonntagen auch am 7. und 14. August.

