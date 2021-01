Mac-Tipp: Monitorauflösung per ALT-Klick exakt auswählen

Mac-Nutzer wissen: Fehlt im aktuell geöffneten Menü die gewünschte Option, kann es sich lohnen dieses noch mal mit gedrückter ALT-Taste zu öffnen, um hier die alternativen Auswahlmöglichkeiten zu sichten, die Apples Mac-Betriebssystem dann für gewöhnlich anbietet.

Dies gilt nicht nur für das App-Menü am oberen Bildschirmrand, das Kontextmenü im Browser oder im Finder und stellenweise auch für die Toolbars von geöffneten Anwendungen; die ALT-Taste kann auch den Klick auf sogenannte Radio-Buttons beeinflussen, wie das Beispiel der Monitoreinstellungen vor Augen führt.

ALT-Klick auf „Skaliert“

In diese muss man sich begeben, wenn die aktuelle Auflösung des Mac-Monitors oder die verbundener Zusatz-Monitore gewählt werden soll. Hier lässt sich im Bereich Systemeinstellungen > Monitore > Monitor > Auflösung festlegen, welche der fünf angebotenen Auflösungen aktiviert werden soll. Apples Standard-Option oder eine von zwei skalierten Auflösungen für mehr Fläche bzw. eine von zwei skalierten Auflösungen für größeren Text.

Viele Macs sind jedoch in der Lage mehr als die fünf hier angebotenen Auflösungen zu aktivieren und zeigen euch die möglichen Betriebsmodi des Monitors sogar detailliert an. Dafür müsst ihr das Wort „Skaliert“ bzw. den davor platzierten Radio-Button lediglich mit gedrückter ALT-Taste anklicken.

Auf unserem iMac werden aus den fünf Standard-Auflösungen so umgehend acht mögliche Betriebsmodi, die untereinander in einer Liste dargestellt werden und lediglich die Pixel-Auflösungen angeben, die mit der Auswahl des jeweiligen Modus gesetzt werden.

Wir bedanken uns bei ifun.de-Leser Res, der uns in den Kommentaren zur Mac-Applikation Resolutionator an die Möglichkeit erinnert hat, die Mac-Systemeinstellungen so zur Preisgabe zusätzlicher Monitor-Betriebsmodi zu überreden.