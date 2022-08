Apple Studio Display: Software-Update behebt Audio-Probleme

Apple hat in der Nacht zum Freitag damit begonnen ein Software-Update für das Apple Studio Display bereitzustellen und aktualisiert dieses damit auf Version 15.5 der „Apple Studio Display“-Firmware. Dabei handelt es sich um eine angepasste Variante des iPhone-Betriebssystems 15.5 die mit einer entsprechenden Download-Größe in den Systemeinstellungen des Macs einläuft.

Insert

You are going to send email to