Resetter setzt Mac-Apps auf Werkseinstellungen zurück

Mac-Applikationen können im Laufe der Zeit in einen fehlerhaften Zustand geraten. Beschädigte Einstellungen, veraltete Cache-Dateien oder widersprüchliche Konfigurationsdaten führen gelegentlich dazu, dass Anwendungen nicht mehr korrekt starten oder sich ungewöhnlich verhalten.

Eine Neuinstallation hilft in solchen Fällen häufig nicht weiter. Der Grund liegt darin, dass viele Anwendungen ihre Einstellungsdateien und zusätzlichen Daten außerhalb der eigentlichen App speichern. Diese Dateien bleiben bei einer Neuinstallation meist erhalten.

Mit der neuen Mac-Anwendung Resetter soll sich dieses Problem gezielt beheben lassen. Die App bietet eine Möglichkeit, installierte Anwendungen wieder in ihren ursprünglichen Ausgangszustand zu versetzen. Dazu entfernt sie die zugehörigen Einstellungsdateien sowie unterstützende Daten aus dem Benutzerverzeichnis. Anschließend startet die betreffende Applikation so, als wäre sie erstmals installiert worden.

Mehr Fehlersuche, weniger App-Cleaner

Der Entwickler positioniert Resetter ausdrücklich nicht als Deinstallationswerkzeug (wie etwa Pearcleaner) oder Systemreiniger (wie Mole). Stattdessen richtet sich die Anwendung an Nutzer, die gezielt einzelne Applikationen zurücksetzen möchten, ohne sie vollständig zu entfernen.

Die Oberfläche der App zeigt installierte Anwendungen an und erlaubt das Zurücksetzen mit einem einzigen Klick. Dabei durchsucht Resetter das System nach typischen Speicherorten für Einstellungen und Supportdateien. Die erkannten Dateien werden nicht sofort gelöscht, sondern zunächst in den Papierkorb verschoben. Dadurch bleibt die Möglichkeit bestehen, die Daten wiederherzustellen.

Zusätzlich protokolliert die Anwendung alle durchgeführten Zurücksetzungen. Nutzer können so nachvollziehen, welche Applikationen bereits zurückgesetzt wurden. Für fortgeschrittene Anwender steht außerdem ein erweitertes Auswahlmenü bereit. Dort lassen sich einzelne Datentypen gezielt auswählen oder ausschließen.

Resetter setzt macOS 15 oder neuer voraus und steht kostenlos zum Download bereit. Wer das Projekt unterstützen möchte, kann dem Entwickler freiwillig eine Spende zukommen lassen.