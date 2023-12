Reparaturhandbücher für die neuesten Apple-Rechner verfügbar

Wenn ihr einen neuen Mac Studio auf dem Schreibtisch stehen habt, könnt ihr jetzt virtuell einen Blick ins Innere des Rechners werfen, ohne hierfür erstmal auf die Suche nach einem passenden Torx-Schlüssel zu gehen und zudem noch die Garantie zu gefährden. Apple hat seine Sammlung mit online verfügbaren Reparaturhandbüchern um die zuletzt vorgestellten Rechnermodelle erweitert und mit zahlreichen Abbildungen bestückt.

Neben dem aktuellen Mac Studio finden sich bei Apple jetzt auch Anleitungen zum Zerlegen der neuesten Modelle von Mac Pro, Mac mini und weiteren Apple-Notebooks aus dem aktuellen Jahr:

Manuelle Upgrades zumeist nicht möglich

Zu viel erwarten dürft ihr von diesen Reparaturhandbüchern für die verschiedenen Apple-Geräte allerdings nicht. Die Zeiten, zu denen man mal eben eine weiteren Riegel RAM in den Rechner gesteckt hat, weil der beim Kauf vorhandene Arbeitsspeicher nicht ausreicht, sind weitgehend vorbei. Auch der SSD-Speicher kann in den meisten Computern nicht mehr ohne größeren Aufwand erweitert werden. Beim Mac Studio sind hierfür umfangreiche weitere Schritte und zudem ein zusätzlicher Mac erforderlich.

Aufpassen muss man auch, wenn man meint, man kann am Notebook für eine erweiterte Reinigung mal eben die Tasten entfernen. Apple bietet zwar auch hierfür eine Anleitung an, merkt allerdings an, dass entfernte Tastenkappen nicht wiederverwendet werden dürfen sondern stets durch eine neue ersetzt werden müssen.

Aber letztendlich sind es wohl mit auch diese Informationen, die solche Reparaturanleitungen für den Endnutzer lesenswert machen. Anstatt auszuprobieren, welche Schraube zu lösen ist oder wie man das Werkzeug ansetzt, kann man vorab nachschlagen ob dieser Weg überhaupt Aussicht auf Erfolg bietet.

Eine Übersicht aller bislang von Apple veröffentlichten Reparaturanleitungen findet ihr hier für Desktop-Macs und hier für MacBooks.