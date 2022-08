Mac-Reparaturhandbücher zum Download: Apple stellt vier PDFs bereit

Zum Wochenauftakt kündigte Apple an, das Angebot an Selbstreparaturen für interessierte Endanwender vom iPhone auch auf den Mac ausweiten zu wollen. Zuerst in den Vereinigten Staaten, anschließend in weiteren Ländern rund um den Globus.

Während die einen vermuten, Apple könnte sich mit der minimalen Liberalisierung des Reparatur-Angebotes, das sich eben nicht an freie Werkstätten, sondern ausschließlich an Privatkunden richtet, hauptsächlich das hauseigene Reparatur-Monopol schützen wollen, freuen sich die anderen über ein interessantes Bastler-Angebot.

Diese steht nun also auch für die ersten Mac-Rechner zum Download zur Verfügung, offeriert zum Start jedoch ausschließlich Self-Service-Reparaturen für Macs mit der M1-Chipfamilie und schränkt die qualifizierten Rechner auch noch ein: In Eigenregie lassen sich derzeit nur das MacBook Pro (M1) mit 13-Zoll-Display aus 2020, das MacBook Air (M1) aus 2020, sowie die beiden im vergangenen Herbst vorgestellten 14- und 16-Zoll-Modelle des MacBook Pro.

Für eben jene Rechner hat Apple im Download-Portal der eigenen Handbücher nun die jeweiligen „Repair Manuals“ veröffentlicht und bietet die 145 bis 163 Seiten langen PDF-Dokumente nun zum direkten Download für alle interessierten Anwender an.

Mac-Reparaturhandbücher zum Download

Auch ohne akuten Defekt könnt ihr einen Blick in die Handbücher werfen, die Schritt für Schritt durch einzelnen Reparaturen führen und etwa erklären in welcher Reihenfolge das Logicboard entfernt werden muss und wie viele Schraubentypen in den jeweils ausgewählten Maschinen zum Einsatz kommen. Im MacBook Air allein sind 20 unterschiedlichen Schraubentypen verbaut.