Rename X Pro: Dateien umbenennen mit Apple Intelligence

Mit Rename X Pro steht Mac-Nutzern ab sofort eine leistungsfähige Anwendung zur Verfügung, die klassische Funktionen der Datei-Umbenennung mit KI-basierten Werkzeugen kombiniert.

Rename X Pro startet mit schlichter Oberfläche

Die App erweitert das bisherige Angebot von Rename X um eine Vielzahl neuer Optionen, darunter automatische Namensvorschläge, Übersetzungen und strukturelle Anpassungen auf Basis künstlicher Intelligenz. Dabei können Anwender zwischen der lokalen Nutzung von Apple Intelligence auf dem Mac und einer optionalen Anbindung an OpenAI wählen.

Mit Version 1.1.0 wurde die Funktion „AI Rename“ eingeführt. Diese ermöglicht es Nutzerinnen und Nutzern, Dateinamen automatisiert analysieren, übersetzen oder umbenennen zu lassen. Dazu kommt die Auswahl aus verschiedenen Formatanpassungen wie Snake Case, Kebab Case oder Camel Case. Die KI kann außerdem kontextbezogene Vorschläge liefern, etwa durch die Analyse von Fotodaten oder durch sprachliche Vereinfachung komplexer Dateinamen.

Namenswünsche einfach beschrieben

Vielfältige Umbenennungsregeln

Neben den KI-gestützten Funktionen bietet Rename X Pro auch klassische Werkzeuge zur Datei-Umbenennung. Über eine klar strukturierte Oberfläche lassen sich Regeln wie „Ersetzen“, „Einfügen“, „Entfernen“ oder das Anhängen von Suffixen flexibel kombinieren.

Speziell für Fotografen können Bildmetadaten wie Kamera-Modell, Blende, ISO oder Aufnahmeort automatisch in den neuen Dateinamen übernommen werden. Eine Sortierung nach Datum, Uhrzeit oder Seriennummern ist ebenfalls möglich.

Die vielfältigen Konfigurationsoptionen von Rename X Pro

Während Rename X Pro ausschließlich auf macOS 26 läuft, bleibt die Vorgängerversion Rename X weiterhin für ältere Systeme verfügbar. Die neue App ist bislang nur in englischer Sprache erhältlich, eine deutsche Übersetzung ist jedoch bei entsprechender Nachfrage geplant. Zur Einführung kostet die neue Ausgabe 10 Euro.

Solltet ihr im Markt für einen entsprechenden Umbenenner sein, dann schaut euch zudem auch noch die kostenfreie Transnomino-Applikation, so wie den schlichten Name Changer an.