ifun.de — Apple News seit 2001. 45 119 Artikel

Smarter Sprachassistent mit BMW-Profil

KI-Kooperation: BMW integriert Alexa+ in seine Fahrzeuge
Artikel auf Mastodon teilen.
12 Kommentare 12

BMW wird als erster Autohersteller die neue Generation von Amazon-Sprachdiensten in seine Fahrzeuge einführen. Grundlage dafür ist die Weiterentwicklung der Alexa-Sprachassistenz, die nun auf der neuen Alexa+-Technologie basiert.

Final Alexa Plus Bmw Logo
Das System wurde für natürlichere Dialoge konzipiert und soll sich stärker am persönlichen Nutzungsverhalten orientieren. Gleichzeitig bleibt der Sprachassistent optisch und funktional im Markenbild von BMW verankert.

Technisch kombiniert die neue Lösung verschiedene große Sprachmodelle und nutzt die Cloud-Infrastruktur von Amazon Web Services. Durch diese Architektur soll die Assistenz besser auf komplexere Rückfragen reagieren und sich flexibler an den Gesprächskontext anpassen. Das System ist darauf ausgelegt, sich in alltägliche Fahrsituationen einzufügen, ohne vom Verkehrsgeschehen abzulenken.

Fokus liegt auf personalisierter Nutzererfahrung

BMW verspricht sich von der Kooperation eine stärkere Individualisierung im Fahrzeug. Fahrerinnen und Fahrer sollen mit dem System Aufgaben wie Navigation, Mediensteuerung oder Fahrzeugeinstellungen über natürlich gesprochene Anweisungen erledigen können. Die bisherigen Interaktionsmodelle sollen dadurch vereinfacht und zugleich leistungsfähiger werden.

Alexa Plus Bmw Logo

Die Zusammenarbeit zwischen Amazon und BMW ist nicht neu, bekommt durch die Einführung von Alexa+ aber eine neue technologische Basis. Neben der Sprachsteuerung kommen auch cloudbasierte Entwicklungswerkzeuge zum Einsatz, mit denen BMW unter anderem virtuelle Testumgebungen für neue Fahrzeugfunktionen erstellt.

Der neue Sprachdienst soll zunächst in ausgewählten Modellen zum Einsatz kommen. Amazon plant außerdem, die Technologie künftig in weiteren Lebensbereichen zu etablieren, etwa in Apps, Haushaltsgeräten oder Unterhaltungssystemen.

In Deutschland ist Alexa+ noch nicht verfügbar. In den Vereinigten Staaten wird das neue System seit dem Frühjahr von einem begrenzten Kreis interessierter Beta-Nutzer getestet.
12. Nov. 2025 um 16:34 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    12 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Auf deutsch: noch weniger Knöpfe und mehr über das unhandlich (und ablenkend) zu bedienende Touch Display zu bedienen.
    Ich persönlich mag nicht mit meinem Auto reden – ich bevorzuge Knöpfe, da sie bei mir weniger Ablenkung verursachen (da eine blinde Bedienung dort möglich ist)

  • Die sollen es erstmal hinkriegen das Alexa direkt verfügbar ist. Im i5 hab ich das Problem das wenn ich Alexa sage, die alte erst ausm aufwachen muss bis ich sie dann nochmal mit Alexa ansprechen kann und sie auch drauf reagiert. Das dauert immer ca. 30 Sek. Das nervt das ich über Alexa meine Garage öffne.

  • Leute…. jetzt mal langsam!
    Alexa gibts schon lange im BMW.
    KANN man nutzen… – MUSS man aber nicht.
    Ich denke, dass wird optional zum eigenen Personal Assist sein….

    Der kann ja nicht sooo viel

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 45119 Artikel in den vergangenen 8786 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven