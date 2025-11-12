Einheitlicher Look auf Kosten der Erkennbarkeit
Apple reduziert Detailtiefe: Neue macOS-Icons sorgen für Kritik
Mit macOS 26 „Tahoe“ hat Apple bekanntlich eine umfassende visuelle Überarbeitung der Benutzeroberfläche und auch der System- und App-Symbole vorgenommen. Die Icons folgen nun durchgängig der sogenannten Squircle-Form, einer Mischung aus Quadrat und Kreis, und sind Teil der neuen „Liquid Glass“-Gestaltungssprache.
Die Icons der Vorschau-Applikation
Ziel dieser Vereinheitlichung ist eine konsistente Optik über alle Apps hinweg. Doch während manche Nutzer die ruhigere Gestaltung schätzen, wächst in Entwicklerkreisen und unter langjährigen Apple-Nutzern die Kritik.
Denn viele der neuen Icons verlieren an Detailreichtum und Charakter, was sich negativ auf die visuelle Orientierung auswirkt. Insbesondere im Dock des Macs und auch bei kleinen Darstellungen auf Retina-Displays.
Verlust an Ausdruck und Funktionalität
Frühere Symbole, wie das der Automator-Applikation mit einem klar erkennbaren Roboter, wurden stark abstrahiert. In der neuen Version ist die Figur kaum noch als Roboter zu erkennen.
Automator
Andere Beispiele wie das Festplattendienstprogramm, die Schriftsammlung oder der Migrationsassistent zeigen ebenfalls eine stark reduzierte Formsprache, die kaum noch Rückschlüsse auf die jeweilige App-Funktion erlaubt.
Das Festplattendienstprogramm
Statt konkreter Bildsprache dominieren nun abstrahierte Formen und vereinheitlichte Farbtöne, häufig mit gläsernem Effekt. Dabei scheint Apple nicht nur die eigenen Icons angepasst zu haben, sondern auch Entwickler von Drittanbieter-Apps stärker auf den neuen Stil festzulegen.
Das Schriftsammlung
Kritiker bemängeln, dass die neuen Symbole nicht nur ästhetisch weniger ansprechend seien, sondern vor allem funktional schlechter abschneiden. Visuelle Unterschiede zwischen Apps verschwimmen, was die Bedienung für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen erschwert.
Der Migrationsassistent
Auch die individuelle Wiedererkennbarkeit vieler Programme geht durch die Standardisierung verloren. Dass Apple dennoch an der neuen Linie festhält, wird als Zeichen einer zunehmend auf Vereinfachung ausgerichteten Designphilosophie gewertet und nicht nur begrüßt.
Infantilisierung oder Training fürs Gehirn?
Bin ich froh noch bei Sequoia zu sein. Das sieht ja aus wie die Oberfläche für Dreijährige.
Ich fand Apples Betriebssystem mal so schön und nun sieht es aus wie Windows.
Was soll das?
Ich finde die neuen Icons besser
Als hätte man Werkstudenten das Design überlassen. Das tut in den Augen weh.
Ich finde es so viel besser. Schön schlicht und nicht wie im Bonbonladen wie bisher. Klare Formen und Strukturen, ich mag es.
Man kann sagen was man will, aber die damaligen iOS Version bevor das flat Design kam, hatten was besonderes.