„Name Changer“ benennt Fotos nach Aufnahmeort oder enthaltenen Objekten

Die Mac-Anwendung Name Changer hat sich schon wieder eine Erwähnung bei uns verdient. Die App hat sich hier ohnehin schon als schlanke und preislich attraktive Alternative zum Kategorie-Flaggschiff Better Rename etabliert. Diesen Status zementiert der hinter der App stehende Entwickler mit stetig neuen Funktionserweiterungen.

Mit dem eben veröffentlichten Update auf Version 1.8 wird „Name Changer“ um die Möglichkeit erweitert, den Aufnahmeort von Fotos in die Dateinamen zu übernehmen. Die App wertet hierfür die Metadaten der Bilder aus und übernimmt die daraus resultierenden Ortsangaben.

In der Regel werden die aus den Metadaten der Bilder übernommenen Informationen dann nach dem Prinzip „Land_Region_Stadt“ in die Dateinamen integriert. Um doppelte Dateinamen zu vermeiden, kann man diese mithilfe von zusätzlichen Umbenennungsfunktionen ergänzen und beispielsweise eine Nummerierung oder das Aufnahmedatum hinzufügen.

Dateinamen aus automatisch erkannten Objekten

Das Umbenennen von Dateien auf Basis von Metadaten gehört zu den Spezialitäten von „Name Changer“. Bei Fotos stehen hier neben den bereits erwähnten Angaben zum Aufnahmeort und Datum auch Informationen wie das verwendete Kameramodell, dessen Einstellungen oder die Bildauflösung zur Verfügung. „Name Changer“ kann darüber hinaus auch Dateimetadaten wie die Größe der Dateien oder die damit verbundenen Berechtigungen verarbeiten.

Die Anwendung ist erst seit wenigen Monaten erhältlich und wird stetig weiterentwickelt. Die letzten Updates mit Funktionserweiterungen haben wir erst in der vergangenen Woche gesehen. Unter anderem ist „Name Changer“ jetzt auch mit einer Funktion zur Objekterkennung ausgestattet. Wendet man diese auf Fotodateien an, so kann man die durch eine lokale Bildanalyse identifizierten Motive in die Dateinamen übernehmen. Hier ist die Ausgabe in der ansonsten komplett deutsch lokalisierten App jedoch auf englische Begriffe beschränkt.

„Name Changer“ ist als Einmalkauf zum Preis von 5,99 Euro im Mac App Store erhältlich.