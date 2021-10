Reminders Menu Bar: Die Erinnerungen in der Mac-Menüleiste

Die frisch veröffentlichte Version 1.6 der Menüleisten-Applikation Reminders Menu Bar ist keine acht Stunden alt und verdient einen Probelauf auf eurem Mac. Komplett kostenfrei zu haben, hat es sich das quelloffene Projekt des in Brasilien ansässigen Software-Entwicklers Rafael Damasceno zur Aufgabe gemacht einen Schnellzugriff auf Apples offizielle Erinnerungen.app anzubieten.

Für diesen reserviert sich Reminders Menu Bar einen Platz in eurer Menüleiste und bietet hier nicht nur das Erstellen neuer Erinnerungen, sondern auch die flinken überblick auf alle noch unerledigten Einträge an. Dabei könnt ihr frei Bestimmen welche der in der Erinnerungen.app vorhandenen Listen von Reminders Menu Bar angezeigt werden sollen. So lässt sich der Mini-Download sowohl dafür benutzten einen umfangreichenÜberblick auf alle vorhandenen Aufgaben zu bekommen, kann aber auch als dedizierte Anwendung zur Verwaltung der eigenen Einkaufsliste genutzt werden.

Komplett kostenfrei, noch nicht auf Deutsch

Noch fehlt der seit Januar dieses Jahres existierenden Mac-Applikation eine deutsche Benutzeroberfläche. Unterstützt werden neben Englisch aktuell lediglich Chinesisch, Italienisch und Portugisisch, hier dürfte die Open-Source-Community in den kommenden Wochen jedoch sicher noch nachlegen und den Entwickler mit einer deutschen Sprachdatei versorgen.

In der Menüleisten-Anwendung fehlen (uns) auch noch einfache Tastenkürzel zum schnellen Eintragen neuer Reminder und zum Wechseln zwischen den verfügbaren Listen, der gerade mal 1 Megabyte große Download liefert ansonsten jedoch nach, was Apples offizieller Erinnerungen.app bislang fehlt und hat uns dazu gebracht, die Menüleisten-Erweiterung erst mal so zu konfigurieren, dass diese zusammen mit dem System startet. Nicht zuletzt, weil uns das ausgesprochene „Hey Siri, erinnere mich an …“ inzwischen täglich über die Lippen geht.