reMarkable Paper Pure: Neues Handschrift-Tablet startet ab 399 Euro

Mit dem reMarkable Paper Pure erweitert der norwegische Hersteller sein Angebot um ein neues Paper Tablet, das sich auf handschriftliche Notizen, Dokumentenbearbeitung und konzentriertes Arbeiten und Lesen fokussiert. Das neue Modell ordnet sich preislich unterhalb des größeren Paper Pro ein und tritt damit auch als reduziertere Alternative zum Kindle Scribe Colorsoft an, den wir vor wenigen Wochen ausführlich ausprobiert haben.

Das Paper Pure kommt mit Marker-Eingabestift

Das 10,3 Zoll große Schwarzweißgerät setzt auf ein E-Ink-Display der neuesten Generation und verzichtet bewusst auf ein Farbdisplay oder zusätzliche Multimediafunktionen. Stattdessen steht das Schreiben mit einem digitalen Stift im Mittelpunkt. Laut Hersteller wurde sowohl die Anzeige als auch die Reaktionsgeschwindigkeit überarbeitet. Handschrift soll mit einer Verzögerung von nur 21 Millisekunden erscheinen. Auch das Blättern, Zoomen und Navigieren soll deutlich schneller als beim bisherigen reMarkable 2 erfolgen.

Mit 360 Gramm Gewicht und einer Bauhöhe von sechs Millimetern bleibt das Gerät vergleichsweise leicht und flach. Die strukturierte Oberfläche soll das Schreiben möglichst nah an das Gefühl von Papier heranführen.

Die Handschrifterkennung wandelt Notizen in normalen Text um

Digitale Notizen als Teil des Arbeitsalltags

Das Paper Pure ergänzt die bestehende Produktfamilie um ein günstigeres Schwarzweißmodell. Nachdem reMarkable zuletzt mit dem kompakteren Paper Pro Move sein Portfolio erweitert und zudem die deutschsprachige Benutzeroberfläche für seine Geräte eingeführt hat, steht nun erneut neue Hardware im Mittelpunkt. Mit dem Paper Pure richtet sich der Hersteller an Nutzer, die vor allem schreiben und lesen möchten, dafür aber weder ein Farbdisplay noch die Ausstattung der teureren Pro-Modelle benötigen.

Das aktuelle reMarkable-Lineup: Paper Pure, Paper Pro und Paper Pro Move

Neben klassischen Notizbüchern unterstützt das Paper Pure auch PDFs und andere Dokumente, die direkt mit handschriftlichen Anmerkungen ergänzt werden können. Importierte Dateien aus Diensten wie Microsoft Word, Dropbox, OneDrive oder Google Drive lassen sich direkt mit dem Stift kommentieren.

KI-Funktionen und Connect als Ergänzung

Darüber hinaus bietet reMarkable eine Handschrifterkennung, mit der sich Notizen durchsuchen oder in normalen Text umwandeln lassen. KI-Funktionen können Inhalte zusammenfassen oder aus Notizen Aufgaben ableiten. Wer den optionalen Connect-Dienst nutzt (3,99 Euro pro Monat), kann außerdem Besprechungsnotizen automatisch aus Kalendereinträgen anlegen oder Inhalte direkt an Dienste wie Slack oder Miro übergeben.

Das Paper Pure nutzt dieselben Marker-Stifte wie die übrigen Geräte der aktuellen Produktgeneration. Angeboten wird das Tablet inklusive Eingabestift für 399 Euro. Damit liegt es deutlich unter den Preisen der größeren Pro Modelle und positioniert sich zugleich als preislich attraktiver Konkurrent für Amazons Kindle Scribe.

Im Bundle mit einem Marker Plus und dem Sleeve Folio kostet das in Ozeanblau, Nebelgrün und Wüstenrosa erhältliche Paper Pure 469 Euro.