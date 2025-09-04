Paper Pro Move: reMarkable erweitert E-Ink-Portfolio

Mit dem Paper Pro Move bringt reMarkable ein neues Modell seiner digitalen Notizgeräte auf den Markt. Das in Norwegen entwickelte Tablet verfügt über ein 7,3 Zoll großes E-Ink-Display und richtet sich an Anwender, die auch unterwegs arbeiten wollen. Aufgrund seiner kompakten Größe findet es Platz in Jackentaschen und Rucksäcken und soll so vor allem im mobilen Alltag genutzt werden.

Digitaler Notizblock für unterwegs

Das Paper Pro Move entstand nach Angaben des Unternehmens aus Rückmeldungen von Nutzern, die sich ein kleineres Gerät wünschten. Es verbindet die Funktionen der bisherigen Paper-Modelle mit einem deutlich handlicheren Format. Damit lassen sich Ideen oder Gesprächsnotizen direkt unterwegs erfassen und später am Schreibtisch weiter bearbeiten. Über die begleitende Desktop-Anwendung können Dokumente vorbereitet oder Notizen synchronisiert werden. Alle Daten werden sowohl lokal als auch in der Cloud verschlüsselt gespeichert.

Das Display basiert auf E-Ink-Technologie. Eine regelbare Beleuchtung ermöglicht das Lesen auch bei schwachem Licht. In Kombination mit den speziellen Eingabestiften entsteht ein Schreibgefühl, das an Papier erinnert. Inhalte können thematisch geordnet, bei Bedarf in Text konvertiert und per E-Mail geteilt werden.

Ausstattung, Software und Preis

Das Gehäuse besteht aus Aluminium mit Glasoberfläche. Der Akku soll eine Laufzeit von bis zu zwei Wochen erreichen, nach kurzer Ladezeit reicht die Energie bereits für mehrere Tage. Mehr als die Hälfte der eingesetzten Materialien stammt aus Recycling, zudem weit der Hersteller darauf hin, die Reparaturfähigkeit verbessert zu haben.

Die Software stellt verschiedene Vorlagen wie Planer oder liniertes Papier bereit. Die automatische Anpassung der Bildschirmausrichtung erleichtert die Bedienung, außerdem gibt es eine Suchfunktion für handschriftliche Einträge. Wer das optionale Connect-Abo bucht, erhält unbegrenzten Cloud-Speicher, weitere Vorlagen und die Möglichkeit, handschriftliche Inhalte in digitalen Text umzuwandeln. Nach einem kostenlosen Testzeitraum kostet das Abo 2,99 Euro pro Monat.

Das Paper Pro Move ist ab sofort erhältlich. Die Preise beginnen bei 479 Euro mit Standardstift, die Variante mit Marker Plus kostet 529 Euro. Passendes Zubehör wird zu vergünstigten Konditionen angeboten. Die bisherigen Modelle bleiben ebenfalls verfügbar.