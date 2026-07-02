Mole jetzt auch mit grafischer Oberfläche für macOS erhältlich

Mit Mole steht jetzt auch eine grafische Version des bislang ausschließlich über das Terminal nutzbaren Wartungswerkzeugs für macOS bereit. Das Projekt hatten wir Ende vergangenen Jahres bereits als Open-Source-Lösung für erfahrene Nutzer vorgestellt.

Während die Kommandozeilenversion weiterhin kostenlos und quelloffen bleibt, richtet sich die neue Mac-Anwendung an Anwender, die dieselben Funktionen lieber über eine klassische Benutzeroberfläche nutzen möchten.

Die Mac-App kostet einmalig 19 Euro und beinhaltet lebenslange Updates für bis zu zwei Macs. Vor dem Kauf können alle kostenpflichtigen Funktionen jeweils zweimal ausprobiert werden.

Fünf Bereiche für Wartung und Systemübersicht

Die Anwendung bündelt mehrere Aufgaben, für die viele Nutzer bislang verschiedene Anwendungen einsetzen. Dazu gehören das Bereinigen von Cache-Dateien und temporären Daten, das vollständige Entfernen installierter Programme einschließlich verbliebener Einstellungen sowie mehrere Wartungsfunktionen für das System.

Hinzu kommen eine grafische Speicheranalyse, die große Dateien und belegten Speicherplatz übersichtlich darstellt, sowie ein Statusbereich mit Informationen zu Prozessor, Arbeitsspeicher, Festplatten, Netzwerk, Akku und weiteren Systemwerten. Ergänzt wird das Angebot unter anderem durch eine Menüleistenanzeige, Hinweise auf Datenschutzberechtigungen, die Verwaltung von Startobjekten sowie Optionen, um den Mac am Einschlafen zu hindern oder den Bildschirm für Reinigungsarbeiten zu sperren.

Die bereits bekannte Terminalversion konzentriert sich dagegen weiterhin auf die klassischen Verwaltungsfunktionen und bleibt insbesondere für Nutzer interessant, die Skripte oder Automatisierungen einsetzen möchten.

Kostenpflichtige Oberfläche, freie Kommandozeile

Der Entwickler betont, dass beide Varianten parallel gepflegt werden. Die Kommandozeilenversion bleibt kostenlos und als Open-Source-Projekt verfügbar. Die neue GUI finanziert dagegen die Weiterentwicklung und ergänzt zusätzliche Komfortfunktionen wie das Status-Dashboard, die grafische Speicherkarte, Lüftersteuerung sowie Ein-Klick-Abläufe für wiederkehrende Wartungsaufgaben.

Nach Angaben des Entwicklers verarbeitet Mole sämtliche Dateiscans lokal auf dem Mac. Eine Übertragung von Dateiinhalten oder Scan-Ergebnissen findet nicht statt. Netzwerkverbindungen beschränken sich auf die Lizenzprüfung, die Suche nach Programmaktualisierungen sowie von Nutzern ausdrücklich angestoßene Updatevorgänge.