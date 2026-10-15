reMarkable Paper Pure: Jetzt wird es etwas seriöser

Mit dem Paper Pure hat reMarkable im Sommer sein bislang günstigstes Modell der aktuellen Gerätegeneration vorgestellt. Das E-Ink-Tablet kostet mit dem regulären Marker 399 Euro, mit dem Marker Plus werden 449 Euro fällig.

Sleeve Folio: Mit der neuen Lederhülle jetzt in vier Varianten

Anders als klassische Tablets konzentriert sich das Paper Pure auf handschriftliche Notizen, die Bearbeitung von Dokumenten und das Lesen von PDFs und EPUBs. Zusätzliche Apps, ein Browser oder Multimediafunktionen gehören bewusst nicht zum Konzept.

Wir haben das Paper Pure im August ausführlich getestet und nutzen es seitdem regelmäßig im Alltag. Besonders das angenehme Schreibgefühl, die flotte Bedienung und die unkomplizierte Synchronisation mit Mac und iPhone haben uns überzeugt. Das Gerät hat sich bei uns als digitaler Notizblock etabliert, der nicht erst mit Benachrichtigungen und anderen Ablenkungen um Aufmerksamkeit konkurriert.

Sleeve Folio: Außen braunes Leder, Innen weiche Mikrofaser

Die regelmäßige Nutzung hat uns inzwischen sogar dazu gebracht, mit Remacable eine eigene Mac-App zu entwickeln, die Dokumente aus überwachten Ordnern automatisch auf das Paper Pure überträgt. Für technisch interessierte Anwender bietet das reMarkable-Ökosystem ohnehin mehr Möglichkeiten, als die reduzierte Benutzeroberfläche zunächst vermuten lässt. Der Hersteller erlaubt ausdrücklich den Zugriff auf das System über einen Entwicklermodus und SSH. Zahlreiche Community-Projekte, Hacks und Modifikationen erweitern die Funktionen der Geräte und ermöglichen eigene Anpassungen, die über das offizielle Angebot hinausgehen.

Leder statt bunter Stoffhüllen

Bei der Gestaltung des Zubehörs schlug reMarkable bislang allerdings eine etwas andere Richtung ein. Die textilen Sleeve Folios werden in Nebelgrün, Ozeanblau und Wüstenrosa angeboten. Freundliche Farben, die nicht unbedingt jeden ansprechen. Gerade wer ein Gerät für mindestens 399 Euro überwiegend im beruflichen Umfeld verwendet, dürfte sich mitunter eine etwas zurückhaltendere Variante wünschen.

Sleeve Folio: Form, Große und Funktion gleichen dem Textilmodell

Für diese Nutzer erweitert reMarkable sein Zubehörangebot jetzt um ein Sleeve Folio aus Leder. Die neue Hülle trägt die Farbbezeichnung Forest Brown und setzt auf einen gedeckten Braunton. Statt der bisherigen Textiloberfläche kommt Leder zum Einsatz, das dem schlichten Schwarzweißtablet eine etwas klassischere Anmutung verleiht.

Die neue Variante fühlt sich dabei keineswegs wie eine steife Ledertasche an. Das Material ist weich und leicht nachgiebig. Beim Anfassen entsteht der Eindruck, als würde sich unter der Lederoberfläche eine dünne Schicht Memory-Schaum befinden. Das macht die Hülle angenehm griffig und vermittelt ein ähnlich komfortables Gefühl wie die bisherigen Stoffmodelle.

Geschlossene Tasche: Zum Arbeiten und Schreiben muss das Paper Pure in die Hand genommen werden

Automatischer Ruhemodus und Platz für den Stift

Das Sleeve Folio ist mehr als eine einfache Transporttasche. Zwar zeigte sich das Paper Pure in unserem Test als ordentlich verarbeitetes und vergleichsweise robustes Gerät, die Hülle erfüllt aber auch zwei praktische Aufgaben, auf die wir im Alltag nicht verzichten möchten.

Das Sleeve Folio startet (und verlässt) den Ruhemodus

Zum einen bietet sie einen sicheren Platz für den Marker. Der Eingabestift wird gemeinsam mit dem Tablet verstaut und kann sich beim Transport nicht versehentlich lösen. Zum anderen erkennt das Paper Pure, wenn es in die Hülle geschoben wird, und wechselt automatisch in den Ruhemodus. Beim Herausziehen wacht das Gerät wieder auf. Gerade bei einem digitalen Notizblock, den man regelmäßig für kurze Einträge zur Hand nimmt, ist das eine angenehme Ergänzung.

Allerdings bleibt das grundsätzliche Konzept unverändert. Anders als bei einer dauerhaft befestigten Klapphülle muss das Tablet zum Schreiben vollständig aus dem Sleeve genommen werden. Das schützt die Geräteoberfläche beim Transport, erfordert aber einen zusätzlichen Handgriff.

Im Inneren identisch ausgestattet

Das neue Leder-Sleeve ist ab sofort erhältlich. Einzeln verlangt reMarkable dafür 129 Euro. Die bisherigen Textilvarianten kosten 69 Euro und bleiben damit die günstigere Option. Wer das Paper Pure direkt mit der neuen Lederhülle bestellen möchte, bekommt ein entsprechendes Bundle für 549 Euro. Das Zubehör dürfte damit vor allem für jene interessant sein, die ihr Paper Pure regelmäßig zu Besprechungen mitnehmen und den bisherigen Stoffhüllen optisch wenig abgewinnen konnten.