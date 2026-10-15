Apple lädt offenbar zu Produktpräsentation am 28. Oktober

Den nächsten Schwung neuer Apple-Produkte dürfen wir spätestens am 28. Oktober erwarten. Apple hat offenbar damit begonnen, ausgewählte Medienvertreter zu einer an diesem Tag stattfindenden Produktpräsentation einzuladen. Dem Bloomberg-Journalisten Mark Gurman zufolge stehen dabei ein MacBook Pro mit Touchscreen, ein neues iPad mini und weitere Macs mit M6-Prozessoren im Mittelpunkt.

Ankündigung möglicherweise schon am 27. Oktober

Aber aufgepasst: Das neue Datum schließt nicht aus, dass Apple die Produktneuheiten bereits einen Tag vorher ankündigt. Bereits vor einer Woche hat Gurman verlauten lassen, dass Apple seinen heißen Herbst mit einer Mac-Präsentation am 27. Oktober fortsetzt. Denkbar wäre nämlich auch, dass Apple die Geräte bereits am 27. Oktober ankündigt und am einen Tag später ausführlicher präsentiert.

Im Mittelpunkt dürfte dabei Apples erster Mac mit Touchscreen stehen. Das Apple-Management hatte sich lange Zeit gegen ein solches Konzept gesträubt. Mittlerweile gibt es jedoch kaum noch Zweifel daran, dass wir noch in diesem Monat ein MacBook Pro zu sehen bekommen, das sich nicht nur per Tastatur und Trackpad, sondern auch direkt über den berührungsempfindlichen Bildschirm bedienen lässt.

Preise könnten deutlich steigen

Spannend werden aber nicht nur das Design und die Bedienung des Geräts, sondern vor allem auch der Preis. Es stand ohnehin schon außer Frage, dass sich der Preis für das MacBook Pro aufgrund dieser Funktionserweiterung erhöhen wird. Nach den Erfahrungen der letzten Produktvorstellungen von Apple könnte diese Preiserhöhung jedoch deutlich gravierender ausfallen, als zunächst angenommen.

Ähnliches gilt für die ebenfalls Ende Oktober erwarteten neuen Modelle des iPad mini und des iMac mit M6-Prozessor. Mit den Preissteigerungen im Juni hat die Preisschraube bei Apple offenbar erst begonnen, sich zu drehen, und ein Ende ist nicht abzusehen.