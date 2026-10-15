Touchscreen-MacBook und mehr
Apple lädt offenbar zu Produktpräsentation am 28. Oktober
Den nächsten Schwung neuer Apple-Produkte dürfen wir spätestens am 28. Oktober erwarten. Apple hat offenbar damit begonnen, ausgewählte Medienvertreter zu einer an diesem Tag stattfindenden Produktpräsentation einzuladen. Dem Bloomberg-Journalisten Mark Gurman zufolge stehen dabei ein MacBook Pro mit Touchscreen, ein neues iPad mini und weitere Macs mit M6-Prozessoren im Mittelpunkt.
Ankündigung möglicherweise schon am 27. Oktober
Aber aufgepasst: Das neue Datum schließt nicht aus, dass Apple die Produktneuheiten bereits einen Tag vorher ankündigt. Bereits vor einer Woche hat Gurman verlauten lassen, dass Apple seinen heißen Herbst mit einer Mac-Präsentation am 27. Oktober fortsetzt. Denkbar wäre nämlich auch, dass Apple die Geräte bereits am 27. Oktober ankündigt und am einen Tag später ausführlicher präsentiert.
Im Mittelpunkt dürfte dabei Apples erster Mac mit Touchscreen stehen. Das Apple-Management hatte sich lange Zeit gegen ein solches Konzept gesträubt. Mittlerweile gibt es jedoch kaum noch Zweifel daran, dass wir noch in diesem Monat ein MacBook Pro zu sehen bekommen, das sich nicht nur per Tastatur und Trackpad, sondern auch direkt über den berührungsempfindlichen Bildschirm bedienen lässt.
Preise könnten deutlich steigen
Spannend werden aber nicht nur das Design und die Bedienung des Geräts, sondern vor allem auch der Preis. Es stand ohnehin schon außer Frage, dass sich der Preis für das MacBook Pro aufgrund dieser Funktionserweiterung erhöhen wird. Nach den Erfahrungen der letzten Produktvorstellungen von Apple könnte diese Preiserhöhung jedoch deutlich gravierender ausfallen, als zunächst angenommen.
Ähnliches gilt für die ebenfalls Ende Oktober erwarteten neuen Modelle des iPad mini und des iMac mit M6-Prozessor. Mit den Preissteigerungen im Juni hat die Preisschraube bei Apple offenbar erst begonnen, sich zu drehen, und ein Ende ist nicht abzusehen.
Bin da raus. Die Preise sind jetzt schon mehr als übertrieben!
Stimmt. man geht entweder rein oder raus.
Genau!
Auch ich habe mir früher gerne diese Events angeschaut, aber nachdem das Apple TV, das Event war noch nicht mal in Europa zu sehen, den Preis sprengt, bin ich da auch raus.
Dann müssen die alten Geräte halt noch länger halten.
Sehe ich genauso. Seit 20 Jahren Apple User und Das erste Mal das ich daran denke zu wechseln. Habe alles von Apple aber langsam kein Bock mehr für immer mehr Geld immer weniger zu bekommen
Mal gucken ob die MacBooks genauso im Preis steigen wie die HomePod Minis & der Apple TV ;)
Nein, noch mehr.
Mit Sicherheit noch viel schlimmer.
Na dann für 5k aufwärts sind wir dabei
Was ist wenn es ab 3k aufwärts ist? Kaufst du dann?
Das ist inzwischen absurd – klar können die Geräte einiges aber unabhängig vom Privatanwender für den die Preise schon eine Hausnummer sind, kann ich bei den Specs die ich brauche meinem Chef das langsam auch nicht mehr verkaufen.
Leider kein Budget für ein TouchScreen Macbook. Bei uns kauft einfach die IT ein. Immer dann wenn wir eins brauchen. Geld spielt da keine Rolle. Kann bei kleinunternehmen natürlich anders sein.
Schau mal was alleine DDR5 Speicher aktuell kostet. War eine Frage der Zeit, bis Apple die Preise weitergibt
Preisschraube bei Apple offenbar erst begonnen
Junge Junge irgendwann muss doch auch mal mal ne Grenze erreicht sein!?
Merken die noch was!? Hoffe der Home Pod und Tv werden wie Blei in den Regalen liegen bleiben
Normalerweise wäre der ATV schon klar gekauft bei mir …normalerweise . Diese Stimmen in meinem Kopf weigern sich aber immer noch. Bei MacBooks kann man wenigstens mit reduzierten Preisen rechnen bei anderen Anbietern nach etwas Zeit.
Mega, Macbook Pro Touch, gekauft. Weihnachtsgeld verplant :)
Ich bin gespannt, welchen Vorteil ein Touchscreen unter macOS haben soll. Ich bekomme jetzt schon einen Koller, wenn ich Fingertapper auf dem Display meines MacBooks habe.
Früher habe ich mich auf neue Funktionen oder Funktionskonzepte von Apple gefreut. Mittlerweile ist die erste Frage, die ich mir stelle, wie absurd teuer das Ganze wird.
+ 1
Dem kann ich dir nur zustimmen!!!
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das für mich einen Mehrwert hat, wenn ich zusätzlich zur Tastatur einen Touchscreen habe. Aber ich warte mal ab. Vielleicht wird es ja doch interessanter als ich jetzt denke.
Mir gruselts bereits jetzt bei den zu erwartenden Preisaufschlägen besonders in der EU. Da hilft nur Nicht-Kaufen. Mindestens bis zu einer Freigabe von AI bei uns, dann kann jeder dessen Mehrwert selbst bewerten.
Ich hatte nacheinander 2 Sony Vaio Laptops (14 und 15 Zoll), beide mit Touchscreen. Ich kann mich nicht daran erinnern, den Touchscreen mehr als einmal im Monat benutzt zu haben. Ich habe den Touchscreen wahrscheinlich häufiger geputzt als benutzt.
Für die Schlaumeier: bitte keine Nachfragen, warum ich dann 2 Stück nacheinander genutzt habe. Dafür gab es gute Gründe, die werde ich hier aber nicht ausbreiten.
ich habe ein MacBook Pro mit M3 gebraucht natürlich,das neue mit Touchscreen wird wahnsinnig teuer,irgendwann ist auch mal eine Grenze erreicht aber die Leute kaufen und kaufen.
Dann bin ich mal gespannt wie sie dazu macOS anpassen müssen und wie alle anderen Macs die kein touchscreen haben durch die neue Ui in „Mitleidenschaft“ gezogen werden