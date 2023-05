Rectangle Pro: Jetzt in Ausgabe 3 erhältlich

Neben dem Funktionsumfang der Rectangle-Applikation integriert die Pro-Ausgabe zahlreiche zusätzliche Features, zu denen unter anderem „Snap Areas“ gehören, die per Drag-and-Drop verschobene Fenster automatisch in eine voreingestellte Größe bringen, sowie die Möglichkeit, Programmfenster vorübergehend zu verstecken, und eine Funktion um Anwendungen für bestimmte Arbeitseinsätze an genau definierten Positionen zu arrangieren.

Der Einfachheit halber und weil Rectangle in der Community zunehmend beliebter wurde, werden beide Anwendung inzwischen als Rectangle beziehungsweise Rectangle Pro angeboten. Nun steht die Pro-Applikation in Ausgabe 3 zur Verfügung und setzt nach wie vor auf den Vertrieb im Einmalkauf für überschaubare 9,99 Euro.

Was Fenster-Manager für den Mac angeht, gibt es viele tolle Kandidaten. Persönlich haben wir uns vor einiger Zeit jedoch mit der hervorragenden Freeware Rectangle arrangiert. Diese ist komplett kostenlos zu haben, aber dennoch voll funktional und lässt so gut wie keine Wünsche offen – inzwischen besitzt Rectangle sogar eine vollständig deutsche Benutzeroberfläche.

