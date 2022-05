Fenstermanager Rectangle: Jetzt auch als Rectangle Pro erhältlich

Was uns bislang nicht aufgefallen ist: Seit wenigen Monaten steht mit Rectangle Pro auch eine Bezahlversion des Fenstermanagers zum Download bereit, die vom Entwickler Ryan Hanson weder großartig beworben noch gesondert angekündigt wurde. Auf Nachfrage erklärt dieser gegenüber ifun.de jedoch, was es mit der neuen Ausgabe auf sich hat.

Rectangle hebt sich von den zahlreichen Mitbewerbern am Markt durch seinen übersichtlichen Konfigurationsbereich, die komplett deutsche Oberfläche und die sinnvollen aber nicht ausufernden Einstellungsmöglichkeiten ab und versorgt seine Nutzer mit genau den Funktionen, die für ein produktives Fenstermanagement am Mac benötigt werden.

