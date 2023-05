Online zahlen: Paypal gibt erstmals den Ton an – Apple Pay „ohne große Bedeutung“

Nebenbei interessant: Über drei Viertel des Handels bieten ihren Kudnen bereits eine „Buy now, pay later“-Option an, mit der Zahlungen vorübergehend gestundet werden und Produkte bereits geordert werden können, ohne diese sofort bezahlen zu müssen.

Der Anteil, den Apple Pay bei den Zahlungsarten im deutschen E-Commerce-Markt ausmacht, ist so gering, dass die nur auf Apples Endgeräten verfügbare Methode zusammen mit AliPay, Google Pay, barzahlen.de, WeChat Pay und allen verfügbaren Kryptowährungen, Gutschein- und Kunden-Karten in einen Topf geworfen, nur auf einen Anteil von 2,1 Prozent kommt.

