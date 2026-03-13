ifun.de — Apple News seit 2001. 45 899 Artikel

Open-Source-Alternative zu Screen Studio

Recordly: Freie Mac-App für professionelle Bildschirmaufnahmen
Mit Recordly ist eine neue Anwendung für Bildschirmaufnahmen gestartet, die sich an Entwickler, Lehrkräfte und Produzenten von Tutorials richtet. Die Software wird als Open-Source-Projekt entwickelt und kann kostenlos genutzt werden. Ziel des Projekts ist es, Funktionen bereitzustellen, die bislang vor allem kostenpflichtigen Anwendungen vorbehalten waren.

Recordly Mac

Bildschirmrekorder gehören inzwischen zu den wichtigsten Werkzeugen für Produktvorstellungen, Schulungsvideos oder Software-Erklärungen. Entsprechend groß ist das Angebot. Viele Anwendungen setzen dabei jedoch auf kostenpflichtige Lizenzen.

So hatten wir auf ifun.de bereits über die Mac-Applikation Screen Studio berichtet, die automatische Nachbearbeitung und visuelle Effekte für Bildschirmvideos integriert, inzwischen jedoch deutlich höhere Lizenzkosten verlangt.

Kostenlos, mit automatischer Nachbearbeitung

Recordly verfolgt einen anderen Ansatz. Die Anwendung wird offen entwickelt und soll langfristig eine kostenfreie Alternative für ähnliche Anwendungsfälle darstellen.

Recordly kombiniert Bildschirmaufnahme und Nachbearbeitung in einer einzigen Oberfläche. Nutzer können den gesamten Bildschirm oder einzelne Fenster aufzeichnen und anschließend direkt in einen integrierten Editor wechseln.

Während der Aufnahme erkennt die Anwendung Mausbewegungen und schlägt automatisch Zoom-Effekte vor. Dadurch lassen sich wichtige Aktionen in Tutorials oder Demonstrationen hervorheben. Zusätzlich kann der Mauszeiger nachträglich angepasst werden. Möglich sind etwa weichere Bewegungen, eine größere Darstellung oder visuelle Effekte bei Klicks.

Automatische Zooms und animierter Mauszeiger

Der Editor arbeitet mit einer Zeitleiste, auf der sich Videosegmente schneiden, beschleunigen oder mit Anmerkungen versehen lassen. Texte, Pfeile oder Bilder können direkt im Video eingeblendet werden. Auch Hintergrundflächen oder Farbverläufe lassen sich hinzufügen, um Aufnahmen optisch einheitlicher zu gestalten.

Für den Export unterstützt Recordly Video-Dateien im MP4-Format sowie animierte GIFs. Auflösung, Bildrate und Seitenverhältnis können dabei angepasst werden.

Recordly Mac Main

Technisch basiert das Projekt auf der Open-Source-Grundlage OpenScreen. Während diese vor allem auf Stabilität ausgelegt ist, konzentriert sich Recordly auf zusätzliche Funktionen für Präsentationen und Produktdemos. Die Anwendung läuft auf macOS, Windows und Linux. Unter macOS nutzt Recordly die native Bildschirmaufnahme-Schnittstelle des Systems.

Das Projekt befindet sich noch in der Entwicklung. Der Quellcode wird öffentlich auf GitHub gepflegt und kann dort eingesehen oder erweitert werden. Der Download wartet hier auf euch.
13. März 2026 um 11:40 Uhr von Nicolas


  • Vielen Dank für die Info. Das hört sich ja sehr interessant an. Werde ich direkt mal ausprobieren. Die anderen Lösungen waren mir für eine seltene Nutzung auch zu teuer.

