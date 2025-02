Screen Studio 3.0: Bildschirmaufnahmen mit automatischer Nachbearbeitung

Screen Studio ist eine Mac-Anwendung zur Erstellung professioneller Bildschirmaufnahmen, die wir euch im November 2023 vorgestellt und damals auch durchaus empfohlen haben.

Automatische Nachbearbeitung

Eine zentrale Funktion der Anwendung ist die automatische Nachbearbeitung: Während der Aufnahme wird der Mauszeiger entfernt, jedoch bleiben Verlauf, Aktionen und Klicks gespeichert. Nach Abschluss wird ein flüssig animierter, größerer Zeiger eingeblendet, um eine klarere Darstellung zu ermöglichen. Zudem werden relevante Bildbereiche automatisch herangezoomt, um wichtige Aktionen hervorzuheben, ohne dass eine manuelle Bearbeitung erforderlich ist.

Die App bietet eine flexible Steuerung der Bildschirmaufnahme. Nutzer können zwischen Vollbild-, Fenster- oder Teilbereichsaufnahmen wählen. Falls nur ein Fenster aufgenommen wird, sorgt Screen Studio für einen passenden Hintergrund und ein optimiertes Bildverhältnis. Zudem ist es möglich, die Bildschirmaufnahme mit der FaceTime-Kamera zu kombinieren.

Screen Studio richtet sich primär an professionelle Anwender, insbesondere für Software-Demos und Tutorials. Aufnahmen können in unterschiedlichen Formaten und Auflösungen exportiert werden. In der Testversion lässt sich die Anwendung uneingeschränkt ausprobieren, jedoch ist der Video-Export deaktiviert.

Screen Studio 3.0 verfügbar

Mit der Version 3.0 von Screen Studio hat die App zur Bildschirmaufnahme mehrere neue Funktionen erhalten. Eine der wesentlichen Neuerungen ist die Möglichkeit, mit einem Klick einen teilbaren Link zu erstellen, über den Aufnahmen weitergegeben werden können. Zudem wurde die Kamerasteuerung erweitert. Nutzer können nun Animationen in ihre Kameraeinblendungen integrieren, etwa für ein Vollbild-Intro oder um die Kamera für bestimmte Videosegmente auszublenden.

Ein weiteres Feature ist das sogenannte Quick-Share-Widget, das direkt nach einer Aufnahme erscheint. Damit lässt sich ein Video schnell exportieren und weiterleiten, ohne es zuvor bearbeiten zu müssen. Zudem bietet die App jetzt eine Auswahl an benutzerdefinierten Mauszeigern. Laut den Entwicklern soll dies helfen, Inhalte besser visuell hervorzuheben.

Mit der neuen Version wurde eine Funktion integriert, die automatisch erkennt, wenn Nutzer während einer Aufnahme tippen. Screen Studio kann entsprechende Abschnitte dann beschleunigen. Außerdem gibt es nun ein sogenanntes Command-Menü, das den schnellen Zugriff auf verschiedene Funktionen über Tastenkombinationen ermöglicht.

Im Abo oder zum Einmalkauf

Preislich hat sich bei Screen Studio einiges getan. Im Gegensatz zur initialen Version, die damals noch für 89 Dollar angeboten wurde, haben sich die Lizenzkosten mittlerweile fast verdreifacht. Die Lizenz für den Einsatz auf bis zu drei Macs kostet inzwischen 229 Dollar. Günstiger ist hier der Abo-Zugriff, der jährlich für 108 Dollar oder monatlich 29 Dollar angeboten wird.