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Gezielt sensible Inhalte suchen

RealRedact: Neue Mac-App will PDF-Schwärzungen vereinfachen
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Ein Leser macht uns auf die neue Mac-Anwendung RealRedact aufmerksam. Die App soll dabei helfen, vertrauliche Informationen dauerhaft aus PDF-Dateien zu entfernen. Das lässt sich natürlich auch mit Apples PDF-Programm Vorschau bewältigen. RealRedact zeigt sich allerdings deutlich vielseitiger und ist vor allem dann eine Hilfe, wenn es um umfangreichere Bearbeitungen geht.

RealRedact lässt sich kostenlos auf der Webseite des Entwicklers laden. Die Anwendung steht aktuell in Versionen für Macs mit Apple-Prozessoren und für ältere Geräte mit Intel-Chips zum Download bereit. Eine Version für Windows ist ebenfalls geplant.

Realredact

Suche nach sensiblen Daten

Die App startet mit einem Auswahlfenster und kann sowohl einseitige als auch mehrseitige PDF-Dateien verarbeiten. Um die Arbeit damit zu vereinfachen, kann man die geöffneten Dokumente direkt nach E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Kreditkarteninformationen und ähnlichem durchsuchen. Diese Standardfunktionen sind allerdings auf amerikanische Nutzer zugeschnitten, mit der Suche nach Sozialversicherungsnummern wird man hierzulande eher wenig anfangen.

Daher dürfte die freie Suche im Dokument die wichtigste Funktion für deutsche Nutzer sein. Man kann entweder ein Wort im PDF anklicken oder selbst einen Begriff eingeben. RealRedact listet dann alle Vorkommen der ausgewählten Begriffe auf und ersetzt diese auf Wunsch durch einen schwarzen Block.

Schwärzungen oft nur optisch

Wichtig ist dabei, dass die App die Originalinhalte tatsächlich auch entfernt. Immer noch machen Nutzer den Fehler, dass sie anstatt ein Redigierwerkzeug zu verwenden lediglich einen Balken über den zu verbergenden Text legen. Dieser lässt sich dann ohne Aufwand wiederherstellen.

RealRedact wurde bewusst entwickelt, um das sichere Entfernen ausgewählter Passagen einfach und zuverlässig zu ermöglichen. Die App speichert das geschwärzte PDF dann als neue Datei ab und belässt das Original unverändert.
28. Mai 2026 um 15:01 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    4 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Abbyy Finereader verfügt über umfangreiche pdf-Bearbeitungsfunktionen, darunter auch ein wirksames Schwärzungstool.

  • Ich habe es schon mal geschrieben: Immer wieder top eure Vorschläge und vor allem ohne dieses: Kommentiere PDF und ich schicke dir alle Details zu (zu der App, die dann übrigens nicht wie angekündigt for free ist, sondern ein Abo)

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