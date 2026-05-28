Proton Mail baut Integration von Gmail-Konten aus

Proton will die Einbindung von Gmail in sein E-Mail-Angebot Proton Mail erweitern. Künftig soll es auch möglich sein, neu verfasste E-Mails direkt aus Proton Mail heraus über die persönliche Gmail-Adresse zu versenden.

Als Grund für die erweiterte Gmail-Integration führt Proton an, dass ein großer Teil der hiesigen Anwender dazu bereit wäre, europäische Alternativen zu den großen US-Techplattformen zu benutzen. Auf das Mail-Angebot von Google bezogen scheitere dies aber vor allem daran, dass viele Nutzer weiterhin an Gmail festhalten, weil ihnen eine Migration zu kompliziert erscheint.

Sanfter Übergang statt harter Cut

Die erweiterte Gmail-Integration soll Nutzer dazu animieren, Proton Mail als Alternative auszuprobieren und im besten Fall nach und nach dorthin umzuziehen. Gmail könne dabei unkompliziert weitergenutzt werden und müsse nicht sofort komplett aufgegeben werden.

Die Vorteile von Proton Mail gegenüber Angeboten wie Gmail liegen dem Betreiber zufolge vor allem im Bereich des Datenschutzes. Sobald E-Mails über Proton Mail laufen, werden demnach Tracker, Werbung und Spam entfernt. Zudem könne Google die Aktivitäten rund um die über Proton zugestellten E-Mails nicht mehr auswerten. So kann der Konzern beispielsweise nicht mehr nachvollziehen, welche E-Mails gelesen wurden. Auch weitere Interaktionsdaten oder ungefähre Standortfunktionen sind dann nicht mehr für Google verfügbar. Google verwendet solche Daten eigenen Aussagen zufolge, um seinen Nutzern personalisierte Werbung anzuzeigen.

Funktion wird schrittweise bereitgestellt

Die Verknüpfung eines Gmail-Kontos mit Proton Mail lässt sich über die Einstellungen des Angebots vornehmen. Die Funktion findet sich im Bereich „Import via Easy Switch“. Auf dem gleichen Weg lassen sich auch Verbindungen zu Outlook oder Yahoo installieren. Der volle Funktionsumfang der Google-Anbindung inklusive der Möglichkeit, E-Mails von Proton Mail aus über die Google-Adresse zu versenden, wird laut Proton ab heute schrittweise für alle Nutzer bereitgestellt.