Der Drohnenhersteller DJI erweitert sein Sortiment an Powerstations um die Power 1000 Mini. Das Gerät ordnet sich unterhalb der bereits erhältlichen Modelle DJI Power 1000 und DJI Power 2000 ein und soll sich als besonders portable Stromreserve erweisen.

Die DJI Power 1000 Mini verfügt über eine Batteriekapazität von 1008 Wattstunden und wiegt rund 11,5 Kilogramm. Mit Abmessungen von 314 × 212 × 216 Millimetern fällt das Gehäuse vergleichsweise kompakt aus.

Die maximale Ausgangsleistung wird vom Hersteller mit 1000 Watt Spitze angegeben. Die Dauerleistung liegt jedoch nur bei 800 Watt und die maximale Stromstärke über AC bei 4,5 A. Im Vergleich dazu ist die größere DJI Power 1000 trotz ähnlicher Batteriekapazität von rund 1.000 Wattstunden bei der Leistungsabgabe besser aufgestellt.

Über verschiedene Anschlüsse könnten sowohl kleinere elektronische Geräte als auch ausgewählte leistungsstärkere Verbraucher betrieben werden. DJI führt aus, dass die Powerstation im Niedriglastbereich besonders effizient arbeiten solle und dadurch längere Laufzeiten ermöglichen könne.

Anschlüsse und Einsatzbereiche

Die DJI Power 1000 Mini ist laut Hersteller besonders für die Versorgung von Geräten im Niedriglastbereich geeignet. Ein ausziehbares USB-C-Kabel mit einer Leistung von bis zu 100 Watt soll das direkte Laden von Geräten wie Smartphones, Tablets oder Notebooks vereinfachen. Zudem sind zwei AC-Steckdosen sowie Buchsen für USB-A und USB-C als zusätzliche Anschlussmöglichkeiten bereit. Die DJI Power 1000 Mini verfügt zudem über eine integrierte LED-Lampe mit anpassbarer Helligkeit.

Die neue Powerstation lässt sich wahlweise über die Steckdose, Solarpanels oder einen Autoanschluss laden. Wird die Powerstation zusammen mit einem angeschlossenen Gerät an das Stromnetz gesteckt, wechselt sie automatisch in einen Modus zur unterbrechungsfreien Stromversorgung. Bei einem Stromausfall soll die DJI Power 1000 Mini dann innerhalb von 10 Millisekunden die Versorgung übernehmen.

Die DJI Power 1000 Mini ist ab sofort über den Online-Shop des Herstellers und Amazon zum Preis von 579 Euro erhältlich. Mit dem Rabattcode NEWPOWERMINI sollte das Gerät in beiden Shops 10 Euro günstiger werden.