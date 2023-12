Readly: Erneute Preiserhöhung bei der Lese-Flatrate

Im vergangenen August konnte man den Zugang zur Lese-Flatrate Readly noch für 9,99 Euro pro Monat buchen und bekam dafür den Zugriff auf über 7.600 Zeitungen, Zeitschriften und Magazine, die sich digital auf iPhone und iPad konsumieren ließen.

Ab Oktober zog Readly die Monatspreise dann auf 11,99 Euro an und begründete den Schritt damals mit gestiegenen Kosten, die für Mitarbeiter, Marketing, Software und Technologie investiert werden müssten. Verwiesen wurde auch auf die Tatsache, dass die Preise seit dem Start des Angebotes vor nunmehr zehn Jahren unverändert geblieben sind.

Inzwischen 15 Euro pro Monat

Jetzt, grob ein Jahr nach der ersten Preiserhöhung, wurde der Preis der Lese-Flatrate erneut angezogen. Statt 11,99 Euro pro Monat werden fortan 14,99 Euro verlangt. Der Jahrespreis klettert analog auf 179,88 Euro – dies gilt auch beim Kauf der von Readly angebotenen Geschenkkarten.

Blendle konkurriert nicht mehr

Mit ausschlaggebend für die erneute Preiserhöhung dürfte unter anderem der Rückzug der konkurrierenden Blendle-Applikation sein. Diese hatte ihren Betrieb nach acht Jahren am Markt erst in diesem Sommer eingestellt und verwies ehemalige Kunden seitdem auf das Angebot des Mitbewerbers. Anders als Readly bot Blendle nicht nur eine Flatrate, sondern auch einzelne Artikel zum Kauf an.

Sowohl Blendle (das in den Niederlanden nach wie vor angeboten wird) als auch Readly gehören inzwischen zum Portfolio der Cafeyn Group, die die Readly-Tochter als börsennotiertes Unternehmen betreibt und im vergangenen Quartal erstmals positive Erträge zu verzeichnen hatte.

Deutschland ist wichtigster Markt

Anfang November meldete der Konzern im Rahmen der Quartalszahlen-Bekanntgabe das Erreichen der Profitabilität. Dies sei das Ergebnis einer Reihe strategischer Maßnahmen, die sowohl auf eine Umsatzsteigerung als auch auf eine Reduzierung der Kosten abzielten. Unter anderem habe das Unternehmen mehrere Preisanpassungen durchgeführt und die Marketinginvestitionen so optimiert, dass ein Kundenstamm mit einem „höheren Lebenszeitwert“ entsteht.

Aktuell ist Readly in über 50 Ländern erhältlich und zählt fast 500.000 zahlende Premium-Kunden. 41 Prozent des Umsatzes werden in Deutschland erwirtschaftet. Neukunden können Readly einen Monat lang zum Preis 99 Cent ausprobieren.