Massenentlassung trotz guter Zahlen: Spotify streicht 1.500 Stellen

Der Musik-Streaming-Dienst Spotify beginnt die 49. Kalenderwoche mit schlechten Nachrichten für die Belegschaft: Spotify CEO Daniel Eck will die Anzahl der im Unternehmen angestellten Mitarbeiter, mit der nunmehr dritten Kündigungsrunde im laufenden Jahr, erneut deutlich verkleinern.

17% der Belegschaft betroffen

Diesmal sollen 17 Prozent aller Stellen gestrichen werden, was einer Reduzierung des Mitarbeiterstamms um etwa 1.500 Stellen entspricht. Laut Eck sei darüber debattiert worden, ob man mehrere kleine Stellenstreichungen im Laufe der kommenden Jahre vornehmen oder sich mit einem Schlag auf die richtige Größe zurechtschrumpfen sollte – man habe sich nun für die richtige Maßnahme entschieden, wisse aber, dass diese „unglaublich schmerzhaft für die Belegschaft“ sein wird.

Den Stellenstreichungen vorausgegangen war ein erstes profitables Quartal nach Monaten anhaltender Verluste. So war es dem Musik-Streaming-Dienst im vergangenen Quartal gelungen, ein Betriebsergebnis von 32 Millionen Euro einzufahren.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres hatte Spotify hingegen 500 Millionen Euro verloren und die roten Zahlen im Vergleich zum Vorjahr damit nahezu verdoppelt.

Nach satten Preiserhöhungen

Spotify zählt 574 Millionen monatlich aktive Nutzer, darunter 226 Millionen zahlende Abonnenten. Für diese hatte der Musik-Streaming-Dienst in den vergangenen Monaten die Preise in nahezu allen Märkten angehoben – zuletzt auch in Deutschland. Seitdem müssen deutsche Spotify-Nutzer 10,99 Euro pro Monat für den Einzelzugang investieren beziehungsweise 17,99 Euro pro Monat für den Familienzugang bezahlen.

Kürzlich hatte Spotify ein zusätzliches Hörbuchangebot in den eigenen Dienst integriert, das derzeit aber nur in ausgewählten Märkten und noch nicht in Deutschland zur Verfügung steht. Wo verfügbar, können Anwender auf einem Katalog von Premium-Hörbüchern zugreifen und diese bis zu 15 Stunden pro Monat hören.