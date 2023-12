Noiselith: Mac-Anwendung für Stable Diffusion XL

Was viele der aktuell in der Entwicklung befindlichen KI-Werkzeuge gemeinsam haben, ist die vergleichsweise komplizierte Installation, die vor der produktiven Nutzung der Text- und Bildgeneratoren nötig ist. Wer sich im Mac-Terminal noch etwas unsicher fühlt, den stellt die Installation und die Vorbereitung der oft auch kostenfrei erhältlichen KI-Modelle vor signifikante Herausforderungen.

Entsprechend halten wir hier kontinuierlich die Augen auf, um euch auf Mac Anwendungen aufmerksam zu machen, die den einfachen Einsatz von KI-Sprachmodell und künstlich intelligenten Bildgeneratoren ermöglichen.

DiffusionBee und Ollama

Zu den Highlights der vergangenen Wochen und Monate gehören die Mac-Anwendung DiffusionBee, die den Bildgenerator Stable Diffusion auf dem Mac installiert und dessen einfache offline Nutzung gestattet, sowie der Installationshelfer Ollama. Ollama legt das vom Facebook-Mutterkonzern Meta angebotene Large Language Modell LLaMA auf dem Mac ab und lässt anschließend mit ChatGPT vergleichbare Konversationen zu – lokal und offline.

Noiselith noch in der Beta-Phase

Mit Noiselith steht jetzt ein Mac Download zur Verfügung, der den KI-Bildgenerator Stable Diffusion XL auf eurem Mac bringt und hier nicht nur die einfache Eingabe von Prompts und negativen Prompts ermöglicht, sondern auch die Beeinflussung des Bildausgabeformates zulässt.

Optimiert für den Einsatz auf Apple-Prozessoren setzt Noiselith mindestens 32 GB Arbeitsspeicher und 20 GB freien Platz auf der Festplatte voraus. Zudem wird zur Installation macOS 12.3 oder neuer benötigt.

Noch befindet sich die Anwendung in der Betaphase und lässt sowohl einen Upscaler als auch eine Outpainting-Funktion vermissen, die beiden Features stehen jedoch schon auf der hier veröffentlichten Road Map und sollen in den kommenden Wochen Einzug in den knapp 100 MB großen Download halten.

Nach Abschluss der Betaphase soll die Anwendung um ein kostenpflichtiges Pro-Abonnement erweitert werden, nach Angaben der Entwickler würde aber auch nach der Einführung des Pro-Abos eine Vielzahl von Funktionen für alle Nutzer kostenfrei bleiben.