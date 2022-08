Preiserhöhung bei der Lese-Flatrate Readly

Das Readly-Abo dürfte spätestens dann auch zum neuen Preis noch ein guter Deal sein, wenn man die Flatrate im Familienverbund mit mehreren Nutzern teilt. Jeder der maximal fünf Nutzer kann dann unter einem persönlichen Profil seine eigene Auswahl an Zeitschriften treffen. Neben einem umfangreichen deutschsprachigen Angebot aus unterschiedlichsten Bereichen stehen über Readly auch namhafte internationale Publikationen zum Abruf bereit. Zudem ist über Readly seit einiger Zeit auch ein wechselndes Angebot an internationalen Tages- und Wochenzeitungen verfügbar. Im deutschsprachigen Bereich finden sich hier verschiedene Titel des Axel-Springer-Verlags oder auch die Neue Zürcher Zeitung und der österreichische Standard.

