Blendle macht dicht und empfiehlt Readly als Alternative

Der „Artikel-Kiosk“ Blendle macht acht Jahre nach seinem Start in Deutschland seine digitalen Fensterläden zu. Der Anbieter hat seine Nutzer per E-Mail darüber informiert, dass er seine Geschäfte in Deutschland im September einstellt.

Blendle hat sich zwar bislang nicht zu den Gründen für diese Entscheidung geäußert, aller Wahrscheinlichkeit nach sind diese jedoch in den Wirtschaftszahlen für deren deutschen Auftritt zu suchen. Während Blendle in seiner Heimat den Niederlanden längst auf ein Abo-Modell umgestellt und die Möglichkeit zum Einzelkauf von Artikeln abgeschafft hat, wurde diese Option hierzulande bis zuletzt angeboten.

Blendle auf dem iPad

Im Portfolio von Blendle befanden sich zahlreiche namhafte Publikationen. Die Kaufpreise für die einzelnen Artikel wurden vom jeweiligen Verlag festgelegt und beliefen sich – wohl abhängig von der Qualität und Länge – in Bereichen zwischen 20 Cent und einem Euro. Eine Besonderheit hierbei war, dass man die gekauften Artikel bei Nichtgefallen gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben konnte. Das Angebot von Blendle ließ sich sowohl über den Webbrowser als auch über eine zugehörige iOS-Anwendung nutzen.

Readly gehört zum gleichen Anbieter

Wer sich nun fragt, warum Blendle nicht hierzulande auf sein Abomodell umgeschwenkt hat und stattdessen seine Türen schließt, muss einen Blick hinter die Kulissen werfen. Hinter Blendle steht nämlich der Anbieter Cafeyn, der erst zu Beginn dieses Jahres auch das Geschäft der auch hierzulande aktiven Zeitschriften-Flatrate Readly übernommen hat.

Readly als Alternative

Dementsprechend erhalten Kunden von Blendle auch das Angebot, zu Vorzugskonditionen zu Readly zu wechseln. Konkret äußert sich dies in per E-Mail zugestellten Gutscheine für zwei oder drei kostenlose Monate bei der regulär 11,99 Euro teuren Zeitschriften-Flatrate. Standardmäßig bietet Readly aktuell für alle Neukunden einen Probemonat für 99 Cent an.

Restguthaben wird nach E-Mail-Antrag erstattet

Bei Blendle ist es jetzt schon nicht mehr möglich, neues Guthaben zu kaufen. Bestehende Credits können noch bis zum 3. September genutzt werden, danach ist definitiv Schluss. Wer sich sein Restguthaben bei Blendle ausbezahlen lassen will, muss seine Forderung im Zeitraum vom 4. bis 18. September per Ei-Mail an den Kundendienst einreichen. Das Unternehmen berechnet in solch einem Fall allerdings stolze 3,99 Euro Bearbeitungsgebühr – woanders funktioniert dergleichen per Knopfdruck und umsonst.