rcmd ermöglicht schnellen Wechsel zwischen geöffneten Apps

Die Mac-Anwendung rcmd will den schnellen Wechsel zwischen geöffneten Apps per Tastenkürzel ermöglichen. Standardmäßig hat macOS hier ja mit der Tastenkombination Befehl-Tab ja schon ein leistungsfähiges Werkzeug an Bord. rcmd will jedoch nochmal einen Zahn zulegen und eine einfachere und schnellere Option bieten.

Insert

You are going to send email to