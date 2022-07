„2023 Apple History Calendar“ lässt sich vorbestellen

Nachdem Steven Hacket für dieses Jahr einen Kalender für Mac-Fans mit Fokus auf die Apple-Hardware im Laufe der Jahre veröffentlicht hat, ist für das kommende Jahr ein „ 2032 Apple History Calendar “ geplant, bei dem Apples Software im Mittelpunkt steht. Wer sich das gute Stück an die Wand hängen will, kann jetzt auf Kickstarter unterzeichnen. Für die digitale Version ist man bereits mit 5 Dollar dabei, ausgedruckt gibt es den Kalender ab 32 Dollar. Das Projekt kann noch bis Ende Juli gezeichnet werden, die Auslieferung erfolgt dann im November.

