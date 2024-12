rcmd: App-Umschalter denkt den App-Wechsel neu

Das Entwickler-Studio „The Low-Tech Guys“ hat bereits eine Handvoll praktischer Helfer am Start, von denen wir einige ausgewählte Applikationen wie etwa den Bildkomprimierer Clop oder auch den iTunes-Blocker Music Decoy bereits berücksichtigt haben.

Mit dem App-Switcher rcmd steht Nutzern auch ein Werkzeug zur Verfügung, das das Wechseln zwischen offenen Anwendungen effizienter gestalten soll. Das kostenpflichtige Tool nutzt eine selten verwendete Taste – die rechte Befehlstaste (⌘) – um Anwendungen schnell aufzurufen oder zu diesen zu wechseln. Ziel der App ist es, den Arbeitsfluss zu beschleunigen und die Bedienung zu vereinfachen.

Funktionalität und Nutzung

Laut den Entwicklern erlaubt „rcmd“ das Fokussieren von Anwendungen durch das Halten der rechten Befehlstaste in Kombination mit dem ersten Buchstaben der gewünschten Applikation. Läuft die gewünschte Anwendung noch nicht, kann sie durch Drücken der Befehlstaste zusammen mit der Optionstaste (⌥) und einem Buchstaben gestartet werden. Zudem lassen sich Buchstaben gezielt einzelnen Anwendungen zuordnen, was eine flexible Anpassung an persönliche Arbeitsgewohnheiten ermöglichen soll.

Die App bietet zudem eine optisch anpassbare Oberfläche. Nutzer können zwischen drei Designs wählen, die unterschiedliche Anforderungen an Übersichtlichkeit und Ästhetik erfüllen.

Kostenloser Dauertest möglich

Einige Funktionen, wie das Wechseln zwischen einzelnen Fenstern einer App, setzen die Installation externer Software wie „Hammerspoon“ voraus. Dies liegt laut den Entwicklern an Einschränkungen der macOS-Sandbox-Umgebung. Darüber hinaus gibt es bekannte Probleme mit Hotkey-Einstellungen in der neuen macOS-Version „Sequoia“. Die App bietet hierfür jedoch Workarounds, wie das Anpassen der Tastenkombinationen.

Interessierte Anwender können „rcmd“ kostenlos testen. Die Testversion ist zeitlich eingeschränkt, kann jedoch durch einen Neustart der Anwendung zurückgesetzt werden. Sollte euch „rcmd“ zusagen, dann werden 15 Euro für den einmaligen Kauf der Vollversion fällig.

Als kostenfreie Alternative zum schnellen App-Wechsel sei an dieser Stelle noch auf AltTab verwiesen.