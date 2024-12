Berlin ER: Apple TV+ kündigt neue deutsche Serie an

Apple TV+ plant die weltweite Premiere der neuen Serie „Berlin ER“ für den 26. Februar 2025. Die deutschsprachige Krankenhaus-Dramaserie umfasst acht Episoden und wird an ihrem Starttag mit den ersten beiden Folgen veröffentlicht. Anschließend soll wöchentlich mittwochs jeweils eine weitere Folge erscheinen.

Das Kriegsdrama Blitz ist bereits auf Apple TV+ zu sehen

„Berlin ER“ ab dem 26. Februar

Die Serie wurde von Samuel Jefferson, einem ehemaligen Notfallmediziner, und Viktor Jakovleski entwickelt. Jefferson, der mittlerweile als Drehbuchautor tätig ist, soll dabei seine Erfahrungen aus dem Krankenhausalltag in die Handlung eingebracht haben. Produziert wird „Berlin ER“ in Zusammenarbeit mit ZDFneo.

Im Mittelpunkt der Dramaserie steht die junge Ärztin Dr. Parker, dargestellt von Haley Louise Jones, bekannt aus Produktionen wie „Dear Child“ und „Paradise“. Dr. Parker beginnt nach privaten Rückschlägen ein neues Leben in Berlin und übernimmt die Leitung der Notaufnahme eines überlasteten Krankenhauses. Die Serie zeigt, wie sie mit den alltäglichen Herausforderungen eines unterfinanzierten Gesundheitssystems und der Belastung ihres Teams umgeht. Neben Jones gehören Slavko Popadić und weitere namhafte Schauspieler wie Bernhard Schütz zur Besetzung.

Inszeniert wurde „Berlin ER“ unter der Regie von Alex Schaad und Fabian Möhrke. Apple beschreibt das Format als eine Mischung aus menschlichen Dramen und schwarzem Humor, mit dem die Schwierigkeiten des Krankenhausalltags dargestellt werden sollen.

„Blitz“ streamt auf Apple TV+

Bereits am 22. November auf Apple TV+ angelaufen ist das Drama Blitz des Regisseurs und Drehbuchautors Steve McQueen. Der Film erzählt die Erlebnisse eines neunjährigen Jungen in London während des Zweiten Weltkriegs.

Die Handlung folgt George, gespielt von dem Nachwuchsschauspieler Elliott Heffernan, der von seiner Mutter Rita (Saoirse Ronan) in die Sicherheit des englischen Hinterlands geschickt wird. George, der sich nach seiner Familie sehnt, entscheidet sich, entgegen ihrer Anweisungen nach Hause zurückzukehren. Sein Weg zurück in das von Bomben bedrohte London bringt ihn in gefährliche Situationen, während Rita nach ihrem verschwundenen Sohn sucht.