In den Clop-Einstellungen wird die App konfiguriert, welche Verzeichnisse und Dateiformate im Blick behalten werden sollen, anschließend rechnet die App neue Bilder und Video klein, sobald diese in den ausgewählten Locations auftauchen.

Hier greift Clop ein und kümmert sich selbstständig um die Optimierung entsprechender Grafiken udn VIdeos. Inzwischen beschränkt sich Clop jedoch nicht mehr auf die von Apples Desktop-Betriebssystem erstellten Bildschirm-Aufnahmen, sonder kann mit nahezu allen Bild- und Videoformaten umgehen, die in der Zwischenablage oder in ausgewählten Verzeichnissen auftauchen.

Kurz zu Clop selbst: Die Mac-Anwendung startete als App für Nutzer, die häufiger mit Bildschirmfotos und der Aufnahme von Bildschirmvideos zu tun haben. Apples macOS-Betriebssystem bietet hier bekanntlich hervorragende Werkzeuge an, produziert damit aber überdurchschnittlich große Dateien, an die vor einer Weitergabe beziehungsweise Veröffentlichung häufig noch mal Hand angelegt werden muss.

In Ordnern und in der Zwischenablage Clop 2.0: Mac-App optimiert Grafiken und Videos vollautomatisch

Insert

You are going to send email to