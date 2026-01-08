Radiola 11: Freie Radio-App erweitert Bedienung und Anzeigeoptionen

Mit Version 11.0 erhält der freie Mac-Radioplayer Radiola ein Update, das vor allem die Bedienung im Alltag vereinfachen soll. Die Anwendung bleibt ihrer Ausrichtung als schlanker Menüleisten-Player treu, ergänzt diese aber um neue Zugriffs- und Filtermöglichkeiten.

Der Hörverlauf rückt stärker in den Fokus und lässt sich nun schneller erreichen. Zusätzlich können Einträge sowohl gefiltert als auch sortiert werden. Gleiches gilt für die Senderliste, die sich ebenfalls nach verschiedenen Kriterien ordnen lässt. Damit reagiert der Entwickler auf Nutzer, die bei wachsender Senderauswahl gezielter navigieren möchten.

Neu ist außerdem die Option, das Hauptfenster der Anwendung dauerhaft im Vordergrund zu halten. Wer Radiola parallel zu anderen Anwendungen nutzt, kann so den Zugriff auf Sender und Verlauf vereinfachen. Ergänzend lassen sich Titelwechsel auf Wunsch über Systemmitteilungen anzeigen. Diese Funktion ist optional und kann separat aktiviert oder deaktiviert werden.

Verbesserungen für Menüleiste und Integration

Auch die Integration in macOS wurde weiter ausgebaut. Radiola kann nun URLs direkt aus der Kommandozeile entgegennehmen. Dies funktioniert sowohl beim Start der App als auch während sie bereits läuft. Auf diese Weise lassen sich Streams gezielt an Radiola übergeben, ohne die Oberfläche manuell zu öffnen. Zusätzlich kann der aktuell gespielte Titel direkt in der Menüleiste angezeigt werden, was einen schnellen Überblick ermöglicht.

Für die Steuerung per Tastatur wurde eine neue Tastenkombination ergänzt, mit der sich das Menü der Menüleiste öffnen lässt. Gleichzeitig wurde ein Fehler behoben, bei dem die Lautstärke nicht über das Scrollrad der Maus verändert werden konnte, wenn sich der Zeiger über dem Menüleistensymbol befand. Auch der Umgang mit angeschlossenen Audiogeräten wurde überarbeitet. Radiola reagiert nun zuverlässiger, wenn Ausgabegeräte verbunden oder entfernt werden.

Abgerundet wird das Update durch aktualisierte Übersetzungen. Radiola bleibt weiterhin kostenlos verfügbar und richtet sich an Nutzer, die Onlineradio ohne umfangreiche Zusatzfunktionen hören möchten.