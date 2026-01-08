ifun.de — Apple News seit 2001. 45 471 Artikel

CES-Neuvorstellungen erhöhen den Druck

Der Klassiker: Roborock senkt Preis für Q10-Saugroboter deutlich
Der Markt für Saugroboter ist mal wieder in Bewegung. Während zahlreiche Hersteller ihre neuen Gerätegenerationen auf der Technikmesse CES in Las Vegas vorstellen, sinken gleichzeitig die Preise für etablierte Modelle.

Roborock Saugoboter

Ein aktuelles Beispiel ist der schlichte, seit längerem erhältliche Q10-Sauger von Roborock, der derzeit für 199 Euro angeboten wird. Damit liegt der Preis deutlich unter dem bisherigen Niveau und markiert die bislang niedrigste Einstiegsschwelle für dieses Modell.

Preisrutsch beim Q10 richtet sich an Einsteiger

Der Q10 ist als klassischer Saugroboter positioniert und richtet sich an Nutzer, die auf zusätzliche Funktionen wie eine integrierte, aktive Wischtechnik verzichten können. Stattdessen konzentriert sich das Gerät auf das reine Saugen und kombiniert dies mit einer automatischen Absaugstation. Der Staubbehälter wird dabei nach der Reinigung selbstständig entleert, sodass über mehrere Wochen kein manuelles Eingreifen nötig ist.

Roborock Saugoboter Bento

Technisch setzt der Q10 auf die bewährte, laserbasierte Navigation, die die Wohnung kartiert und strukturierte Fahrwege ermöglicht. Die Saugleistung liegt auf einem Niveau, das für Hartböden und Teppiche im Alltag ausreichend ist. Eine App erlaubt es, Reinigungszeiten festzulegen und bestimmte Bereiche auszusparen.

Der nun aufgerufene Preis von 199 Euro macht das Modell vor allem für Haushalte interessant, die einen zuverlässigen Einstieg suchen und keine komplexen Zusatzfunktionen erwarten. Noch im Herbst wurde der Q10 für 420 Euro (!) auf Amazon angeboten.

CES-Neuvorstellungen erhöhen den Druck

In dieser Woche haben zahlreiche Hersteller auf der CES neue Geräte angekündigt. Auch Roborock hat dort mehrere neue Produktreihen vorgestellt, darunter leistungsstärkere Modelle mit erweiterten Sensoren und neuen Fahrwerkskonzepten. Geräte wie der treppensteigende Roborock Saros Rover und der Saros 20 sollen im Laufe des Jahres in den Handel kommen und decken vor allem das höherpreisige Segment ab.

Saros20Sonic 007 2500

Die Vielzahl an Ankündigungen wirkt sich bereits auf das bestehende Sortiment aus. Händler und Hersteller scheinen Lagerbestände der aktuellen Generation gezielt abzubauen, um Platz für neue Modelle zu schaffen. Die deutliche Preissenkung beim Q10 passt in dieses Bild.

Roborock Qrevo Ces
08. Jan. 2026


  • 199,— EUR klingen verlockend. Ist das Gerät in der 200,— EUR-Klasse ein echter Kauftipp oder gibt es bessere Alternativen, wenn man keine Wischfunktion benötigt?

  • Ich hoffe die Preise des Saros 10R fallen auch bald. Den gabs ja schon für 850€ Ende des Jahres, da sollte also denke ich auch bald ein Preisfall geben.

    • Das denke ich auch, wenn man das Neuste haben möchte, dann wird man halt zur Kasse gebeten… ich finde es echt erstaunlich was sich da in den vergangenen Jahren so getan hat.

      • Ich finde es eher erstaunlich, wie schnell die Preise sinken. Wer die Sauger zur Release kauft könnte sie bereits ein Jahr später teilweise für die hälfte haben.

  • Ist Saugkraft mit 10.000Pa in Ordnung? Was sagen die Staubsauger Experten hier?

