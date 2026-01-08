Segway Navimow: Die 5 Nachfolger des meistverkauften Mähroboters

Der Anbieter Segway Navimow hat mit dem Navimow i105E im vergangenen Jahr den nach eigenen Angaben erfolgreichsten Mähroboter weltweit ausgeliefert. Auf dieser Basis erweitert das Unternehmen nun sein Portfolio deutlich und präsentiert für die Saison 2026 gleich fünf neue Modellreihen.

Die Vorstellung erfolgte im Rahmen der CES in Las Vegas. Das Unternehmen will die bestehende Technik weiter ausbauen und unterschiedliche Gartengrößen sowie Einsatzbereiche gezielter abzudecken.

Erfolgsmodell als Ausgangspunkt für breites Portfolio

Mit dem Erfolg der bisherigen Geräte konnte sich Navimow im Segment der kabellosen Mähroboter etablieren. Die neuen Modelle verzichten weiterhin vollständig auf Begrenzungsdrähte und nun auch auf fest installierte Referenzantennen.

Navimow H2 Series

Stattdessen kommen Kombinationen aus satellitengestützter Positionsbestimmung und kamerabasierter Umgebungserfassung zum Einsatz. Vereinfacht gesagt orientieren sich die Geräte gleichzeitig an Satellitendaten, optischen Merkmalen und zusätzlichen Sensoren, um ihre Position auch unter Bäumen oder in schmalen Gartenpassagen zu bestimmen.

Für Anwender bedeutet dies, dass die Inbetriebnahme weitgehend ohne Installationsaufwand erfolgt. Der Mähroboter wird im Garten platziert, erstellt selbstständig eine digitale Karte und passt diese bei Bedarf an.

Navimow i2 LiDAR

Varianten für unterschiedliche Gärten und Gelände

An der Spitze des neuen Angebots steht die X4-Serie für große Flächen. Sie setzt auf einen Allradantrieb, der Steigungen bewältigt und dabei den Rasen möglichst schont. Darunter positioniert Navimow die i2-Reihe, die sich an kleinere und mittlere Gärten richtet. Hier gibt es Varianten mit Allradantrieb sowie Modelle mit zusätzlicher LiDAR-Sensorik, die ihre Umgebung dreidimensional erfassen und Hindernisse frühzeitig erkennen.

Navimow X4 Series

Für komplexere Grundstücke ist die H2-Serie vorgesehen. Sie kombiniert mehrere Navigationsverfahren, um auch bei wechselnden Lichtverhältnissen oder eingeschränktem Satellitenempfang zuverlässig zu arbeiten. Ergänzt wird das Lineup durch die Terranox-Serie, die sich an gewerbliche Anwender richtet. Diese Modelle sind für den Dauereinsatz ausgelegt und lassen sich zentral verwalten, etwa in der professionellen Grünflächenpflege.

Navimow i2 AWD

Preise und Marktstart der neuen Geräte will Navimow zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben. Klar ist jedoch, dass der Hersteller den Erfolg seines bisherigen Bestsellers nutzt, um das Angebot breiter aufzustellen und stärker zu differenzieren.