2026 starten fünf Modell-Serien
Segway Navimow: Die 5 Nachfolger des meistverkauften Mähroboters
Der Anbieter Segway Navimow hat mit dem Navimow i105E im vergangenen Jahr den nach eigenen Angaben erfolgreichsten Mähroboter weltweit ausgeliefert. Auf dieser Basis erweitert das Unternehmen nun sein Portfolio deutlich und präsentiert für die Saison 2026 gleich fünf neue Modellreihen.
Die Vorstellung erfolgte im Rahmen der CES in Las Vegas. Das Unternehmen will die bestehende Technik weiter ausbauen und unterschiedliche Gartengrößen sowie Einsatzbereiche gezielter abzudecken.
- Zum Nachlesen: Navimow i105E im ifun.de Test
Erfolgsmodell als Ausgangspunkt für breites Portfolio
Mit dem Erfolg der bisherigen Geräte konnte sich Navimow im Segment der kabellosen Mähroboter etablieren. Die neuen Modelle verzichten weiterhin vollständig auf Begrenzungsdrähte und nun auch auf fest installierte Referenzantennen.
Navimow H2 Series
Stattdessen kommen Kombinationen aus satellitengestützter Positionsbestimmung und kamerabasierter Umgebungserfassung zum Einsatz. Vereinfacht gesagt orientieren sich die Geräte gleichzeitig an Satellitendaten, optischen Merkmalen und zusätzlichen Sensoren, um ihre Position auch unter Bäumen oder in schmalen Gartenpassagen zu bestimmen.
Für Anwender bedeutet dies, dass die Inbetriebnahme weitgehend ohne Installationsaufwand erfolgt. Der Mähroboter wird im Garten platziert, erstellt selbstständig eine digitale Karte und passt diese bei Bedarf an.
Navimow i2 LiDAR
Varianten für unterschiedliche Gärten und Gelände
An der Spitze des neuen Angebots steht die X4-Serie für große Flächen. Sie setzt auf einen Allradantrieb, der Steigungen bewältigt und dabei den Rasen möglichst schont. Darunter positioniert Navimow die i2-Reihe, die sich an kleinere und mittlere Gärten richtet. Hier gibt es Varianten mit Allradantrieb sowie Modelle mit zusätzlicher LiDAR-Sensorik, die ihre Umgebung dreidimensional erfassen und Hindernisse frühzeitig erkennen.
Navimow X4 Series
Für komplexere Grundstücke ist die H2-Serie vorgesehen. Sie kombiniert mehrere Navigationsverfahren, um auch bei wechselnden Lichtverhältnissen oder eingeschränktem Satellitenempfang zuverlässig zu arbeiten. Ergänzt wird das Lineup durch die Terranox-Serie, die sich an gewerbliche Anwender richtet. Diese Modelle sind für den Dauereinsatz ausgelegt und lassen sich zentral verwalten, etwa in der professionellen Grünflächenpflege.
Navimow i2 AWD
Preise und Marktstart der neuen Geräte will Navimow zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben. Klar ist jedoch, dass der Hersteller den Erfolg seines bisherigen Bestsellers nutzt, um das Angebot breiter aufzustellen und stärker zu differenzieren.
- X4-Serie – Info – für große Gärten bis 6.000 m², Allradantrieb, besonders steile Hänge, satelliten- und kamerabasierte Navigation ohne Begrenzungskabel
- i2 AWD-Serie – Info – für kleine bis mittlere Gärten bis 1.000 m², kompakter Allrad-Mähroboter, ausgelegt für unebenes Gelände und Steigungen
- i2 LiDAR – Info – für komplexe Gärten bis 1.500 m², zusätzliche LiDAR-Sensorik für präzise Navigation unter Bäumen und bei wenig Licht
- H2-Serie Info – für verwinkelte Grundstücke bis 2.000 m², kombinierte Navigation aus Satellit, LiDAR und Kamera für stabile Ortung
- Terranox-Serie – Info – für gewerbliche Flächen bis 2.400 m², Allradantrieb, zentrale Verwaltung mehrerer Geräte vorgesehen