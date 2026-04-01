Claude Code im Einsatz: Radiobar als eigene Radio-App für die Mac-Menüleiste

Nach der kürzlich vorgestellten Kompressionslösung „Videoquetsche“ haben wir einen weiteren Versuch unternommen, eine kleine Alltagsanwendung mit Unterstützung von Claude Code umzusetzen.



Radiobar: Lebt in der Mac-Menüleiste und spielt Onlineradio

Diesmal lag der Fokus nicht auf Videodateien, sondern auf dem Hören von Online-Radiosendern direkt am Mac.

Radiobar als eigene Radio-App für die Mac-Menüleiste

Ausgangspunkt war die langjährige Nutzung der Das Deutschlandradio-App von Rainer Killinger. Diese ist weiterhin kostenfrei verfügbar, wurde jedoch schon seit vier Jahren nicht mehr aktualisiert.

Zudem wollten wir eine Handvoll Sonderwünsche umgesetzt haben. Zwar haben sich viele Funktionen der inoffiziellen Deutschlandradio-App im Alltag bewährt, andere fehlten (uns) jedoch schon länger. Statt auf Alternativen auszuweichen, hatten wir daher die Idee, eine reduzierte und angepasste Lösung selbst zu erstellen. Beziehungsweise von Claude Code erstellen zu lassen.

Ab Werk sind drei Sender verfügbar, weitere lassen sich manuell anlegen

Einfache Bedienung und direkte Steuerung

Das Ergebnis ist eine kompakte Menüleisten-Applikation für macOS. Nach der Installation steht sie dauerhaft in der Menüleiste zur Verfügung und bietet standardmäßig den direkten Zugriff auf die drei Programme Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova. Der Wechsel zwischen den Sendern erfolgt entweder per Maus oder über ein frei definierbares Tastenkürzel, dass alle Sender der Reihe nach durchläuft. Zusätzlich lassen sich die Programme auch direkt über numerische Kurzbefehle anwählen.

In den Einstellungen werden die Sender konfiguriert

Ergänzend dazu unterstützt die Anwendung ein systemweites Tastenkürzel zur Stummschaltung, etwa um kurze Werbepause zu überbrücken und besitzt eine eigene Lautstärkesteuerung. Diese arbeitet unabhängig von der allgemeinen Systemlautstärke, sodass sich Radiowiedergabe gezielt regeln lässt, ohne andere Audioquellen zu beeinflussen.

Per Rechtsklick lassen sich die Einstellungen aufrufen und die Sender mit der Maus wechseln

Neben den drei voreingestellten Sendern können auch eigene Streams hinzugefügt werden. Dafür werden lediglich eine Stream-Adresse, ein Name und eine Akzentfarbe hinterlegt. Die Anwendung erweitert sich so um beliebige zusätzliche Sender.

Tastenkürzen wechseln zwischen den Sendern und schalten die Ausgabe stumm

20 Minuten mit Claude Code

Die Umsetzung erfolgte erneut mit Claude Code und benötigte rund 20 Minuten. Wie bereits beim zuvor vorgestellten Videotool haben wir die gewünschten Funktionen zunächst beschrieben und anschließend schrittweise umgesetzt. Während der Entwicklung traten kleinere Probleme im Einstellungsbereich auf, die zu Abstürzen führten. Diese konnten jedoch schrittweise behoben werden.

Die zweite App, die Claude Code in unserem 18-Euro-Abo ausgespuckt hat

Diesmal haben wir die fertige Anwendung auch signiert und im Anschluss verlinkt. Wer Interesse hat greift gerne zu. Auch die „Videoquetsche“ haben wir inzwischen signiert, damit diese auch auf modernen macOS-Versionen ohne Fehlermeldung startet.