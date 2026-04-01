Sonos erweitert Portfolio: Play und Era 100 SL starten in den Verkauf

Pünktlich zum Start der wärmeren Monate bringt Sonos zwei neue Lautsprecher in den Handel. Neben dem bereits auf ifun.de getesteten Sonos Play ist nun auch der Era 100 SL verfügbar. Beide Modelle setzen klar auf die Stärken des bestehenden Systems und sollen sich nahtlos in bestehende Installationen einfügen.

Der Sonos Play, den wir vor kurzem bereits ausführlich betrachtet haben, übernimmt dabei eine zentrale Rolle. Wie im Test beschrieben, kombiniert das Gerät Eigenschaften bisher getrennter Produktlinien und richtet sich an Nutzer, die eine flexible Lösung für Innenräume und unterwegs suchen. Mit einem Preis von 349 Euro positioniert sich der Play jedoch im oberen Bereich tragbarer Lautsprecher.

Sonos Play: Mehr Flexibilität auch ohne WLAN

Neu ist vor allem die erweiterte Nutzung im Bluetooth-Betrieb. Mehrere Play-Modelle oder kompatible Geräte lassen sich nun auch ohne WLAN miteinander koppeln. Damit wird die Multiroom-Idee von Sonos erstmals stärker auf Szenarien außerhalb des eigenen Netzwerks übertragen.

Im Alltag bleibt das bekannte Konzept erhalten. Der Lautsprecher kann parallel für WLAN und Bluetooth bereitstehen und wechselt automatisch zwischen den Quellen. Ergänzt wird dies durch eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden sowie die Möglichkeit, mobile Geräte über die integrierte Powerbank-Funktion zu laden.

Sonos Play macht alles richtig: Mobiler Speaker als neue Standardoption

Auch bekannte Funktionen wie das automatische Trueplay-Tuning bleiben erhalten. Dabei passt der Lautsprecher seine Klangcharakteristik selbstständig an die Umgebung an, ohne dass Nutzer aktiv eingreifen müssen. Die Ladebasis gehört weiterhin zum Lieferumfang und sorgt für einen festen Platz im Haushalt. USB-C-Netzteile müssen hingegen in Eigenleistung mitgebracht werden.

Produkthinweis 349,00 EUR

Era 100 SL: Fokus auf Wiedergabe ohne Zusatzfunktionen

Mit dem Era 100 SL erweitert Sonos gleichzeitig seine stationären Lautsprecher. Technisch orientiert sich das Modell am bekannten Era 100, verzichtet jedoch bewusst auf integrierte Mikrofone. Damit richtet sich die Variante an Nutzer, die keine Sprachsteuerung wünschen und den Fokus auf die reine Audiowiedergabe legen.

Wie bei Sonos üblich, kann der Era 100 SL Teil eines Multiroom-Setups werden oder als Stereopaar eingesetzt werden. Auch die Integration in bestehende Heimkino-Konfigurationen ist vorgesehen.

Mit einem Einstiegspreis von 199 Euro liegt das Modell deutlich unterhalb des Sonos Play und erweitert das Portfolio um eine vergleichsweise einfache Option für zusätzliche Räume.