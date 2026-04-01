Alle Termine auf einen Blick: Lineár Calendar baut Funktionsumfang aus

Die zum Jahresanfang gestartete Kalender-App „Lineár Calendar“ ist inzwischen in Version 1.3 verfügbar. Die Anwendung des deutschen Entwicklers Marc Mennigmann verfolgt den Ansatz, das gesamte Jahr in einer einzigen Übersicht darzustellen und richtet sich damit vor allem an Nutzer, die langfristige Planungen im Blick behalten möchten.

Seit dem Start sind zahlreiche Detailverbesserungen und neue Funktionen hinzugekommen, die den Umgang mit der App im Alltag erleichtern sollen.

Neue Ansichten und flexiblere Darstellung

Im Mittelpunkt der aktuellen Version steht eine zusätzliche Darstellungsoption. Neben der bisherigen horizontalen Jahresansicht lässt sich der Kalender nun auch vertikal anzeigen. Dabei werden Monate als Spalten und einzelne Tage als Zeilen organisiert. Diese alternative Perspektive kann helfen, wiederkehrende Muster oder zeitliche Abfolgen anders zu erfassen. Ein Umschalter in der Werkzeugleiste ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen beiden Ansichten.

Auch bestehende Funktionen wurden angepasst. Ereignisse lassen sich im vertikalen Modus weiterhin über mehrere Tage hinweg darstellen. Die Beschriftungen werden dabei gedreht, um die Lesbarkeit zu erhalten. Markierungen für das aktuelle Datum sowie Hervorhebungen für Wochenenden funktionieren in beiden Ansichten gleichermaßen. Ergänzend unterstützt die App nun auch im neuen Layout Gesten zum Zoomen sowie eine direkte Navigation zum aktuellen Tag.

Verbesserungen bei Bedienung und Organisation

Neben der neuen Darstellung hat der Entwickler an vielen Stellen nachgebessert. So lässt sich etwa die linke Spalte mit den Tagesbeschriftungen fixieren, sodass diese beim Scrollen sichtbar bleibt. Eine ähnliche Funktion ist aus Tabellenkalkulationen bekannt und erleichtert die Orientierung bei großen Datenmengen.

Auch die Verwaltung mehrerer Kalender wurde überarbeitet. Die Reihenfolge der Kalender in der Seitenleiste wird nun in der Darstellung und bei Filteroptionen berücksichtigt. Nutzer können per Drag and Drop festlegen, welche Termine priorisiert angezeigt werden. Zusätzlich wurden Filterfunktionen erweitert, um bestimmte Ereignistypen gezielt auszublenden.

Bereits in den vorangegangenen Versionen kamen Funktionen wie ein PDF-Export für den Kalender, Druckoptionen unter macOS sowie verschiedene Layoutanpassungen hinzu. Kleinere Fehlerkorrekturen, etwa bei der Darstellung auf dem iPad oder bei Bedienelementen, wurden ebenfalls umgesetzt.

Die App bleibt weiterhin kostenlos für Mac, iPhone und iPad verfügbar.