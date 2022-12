Boxcryptor geht an Dropbox: Kostenlose Konten werden gelöscht

Nutzer der Verschlüsselungssoftware Boxcryptor sehen sich mit gravierenden Änderungen konfrontiert. Die hinter Boxcryptor stehende Technologie wird von Dropbox übernommen und wer den Dienst aktuell ohne Bezahlung nutzt, muss sich zügig nach einer Alternative umsehen. Die bislang angebotene kostenlose Boxcryptor-Variante wird schon im Januar ersatzlos gestrichen.

Per E-Mail teilt das Unternehmen den betroffenen Nutzern mit, dass diese bis zum 31. Januar ihre Daten entschlüsseln und an anderer Stelle platzieren müssen, um den Zugriff darauf nicht zu verlieren. Mittlerweile haben sich schon mehrere Nutzer bei uns gemeldet, die diese Mail eher nur durch Zufall gesehen haben, da sie von ihren Spam-Filtern aussortiert wurde.

Für Nutzer der kostenpflichtigen Boxcryptor-Varianten gestaltet sich der weitere Verlauf unterschiedlich und abhängig von der Laufzeit ihres aktuellen Vertrags. Von den Betreibern ist zu hören, dass man zwar wichtige Technologien an Dropbox verkauft habe, die bestehenden Kunden jedoch weiterhin im Rahmen ihrer bestehenden Verträge betreuen wolle. Unterm Strich kann man das wohl so lesen, dass vor dem endgültigen Aus noch die vertraglich bestehenden Pflichten abgegolten werden sollen. Man werde die Kunden per E-Mail entsprechend informieren.

Mit Dropbox übernimmt ein im Cloudspeicher-Segment führender US-Anbieter wesentliche Teile von Boxcryptor. Die hinter Boxcryptor stehende deutsche Secomba GmbH betont in diesem Zusammenhang, dass sämtliche Kundenverträge, Schlüssel und Daten in ihrer Hand bleiben. Auch alle Kundendaten sollen in den deutschen Rechenzentren des Unternehmens verbleiben und man wolle diese oder auch nur Teile davon zu keinem Zeitpunkt Daten an die Datenzentren von Dropbox übertragen.

Cryptomator als Alternative

Als Alternative zum kostenlosen Angebot von Boxcryptor können die Nutzer des Dienstes die Open-Source-Lösung Cryptomator ins Auge fassen. Auch hier können die bei Cloud-Anbietern abgelegten Dateien zuvor auf dem eigenen Rechner verschlüsselt werden, sodass man selbst Herr über den Zugriff auf diese Daten bleibt.