qView: Kostenfreier Mac-Bildbetrachter in Version 6

Auf der Festplatte des Macs beansprucht qView etwa 90 Megabyte und muss beim ersten Launch per Rechtsklick gestartet werden. qView lässt sich nahezu vollständig mit Tastatur-Kurzbefehlen steuern, die in den Einstellungen der Anwendung frei konfiguriert werden können.

So bietet qView Steuermöglichkeiten für animierte GIF-Dateien, kann Bilder rotieren und spiegeln, offeriert einen Dateiverlauf und besitzt eine Preloading-Funktion, die die als nächstes anstehenden Grafiken per Multithread vorab lädt und so auch durch Sammlungen größerer Bilder gänzlich ruckelfrei marschiert.

Eineinhalb Jahre nach Veröffentlichung von qView 5 ist das auch in einer Ausgabe für macOS verfügbare Open-Source-Projekt qView jetzt bei Version 6 angekommen und bietet sich einmal mehr als schlanke Alternative zum Finder an, wenn es um das schnelle Sichten von Fotos und Grafikdateien geht.

