Quitty für macOS: Wartungs-App für Systempflege und Prozesskontrolle

Ausgangspunkt für Quitty war eine Eigeneart von macOS, mit der vor allem Windows-Umsteiger Anfangs zu kämpfen haben. Mac-Anwendungen werden beim Schließen des letzten Fensters in der Regeln nicht komplett beendet, sondern laufen im Hintergrund weiter. Dies kann Speicher und Rechenleistung binden.

Der Entwickler Aditya Yadav wollte diesen Zustand automatisiert beheben und entwickelte zunächst eine Lösung, die Programme zuverlässig beendet.

Inzwischen ist der Funktionsumfang deutlich gewachsen. Quitty versteht sich nicht mehr nur als Helfer für das saubere Schließen von Anwendungen, sondern als zentrale Applikation für die Systempflege. Neben der Kontrolle laufender Prozesse bietet das Werkzeug auch Funktionen, um temporäre Dateien, Cache-Daten und Protokolle zu entfernen.

Zusätzlich lassen sich große Dateien und doppelte Inhalte aufspüren. Eine visuelle Darstellung der Speichernutzung hilft dabei, Speicherfresser schneller zu identifizieren. Damit bewegt sich Quitty in einem Bereich, den viele Nutzer bislang mit mehreren Einzelwerkzeugen abdecken.

Open Source und bewusst schlank gehalten

Quitty wird als freie und quelloffene Anwendung bereitgestellt. Der Quellcode ist öffentlich zugänglich. Nach Angaben des Entwicklers werden keine Nutzerdaten erfasst. Die Anwendung kann direkt heruntergeladen oder selbst kompiliert werden.

Trotz der erweiterten Funktionen bleibt die Oberfläche übersichtlich. Ein zentrales Dashboard zeigt grundlegende Systemwerte wie CPU-Auslastung, Arbeitsspeicher und Akkustatus. Von dort aus lassen sich typische Aufgaben direkt starten, etwa das Bereinigen von Systemdaten oder das Freigeben von Arbeitsspeicher.

Darüber hinaus bietet Quitty einfache Automatisierungen. Wiederkehrende Aufgaben wie das Leeren von Caches oder das Aufräumen von Dateien können zeitgesteuert ausgeführt werden. Auch eine Verwaltung von Autostart-Programmen ist integriert.

Interesse? Bei der Installation kann macOS eine Warnung anzeigen, da die Anwendung nicht signiert ist. In diesem Fall ist ein manueller Eingriff erforderlich, um Quitty zu starten.