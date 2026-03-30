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Höhere Auflösung im kompakteren Format

BenQ MA270S vorgestellt: Neuer 5K-Monitor erweitert Mac-Serie
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Nach dem erst in der vergangenen Woche detailliert vorgestellten MA320UP erweitert BenQ seine auf Mac-Nutzer ausgerichtete Monitorreihe um ein weiteres Modell. Während der MA320UP vor allem mit 32 Zoll und 4K-Auflösung als preisbewusste und leicht größere Alternative zum Apple Studio Display positioniert wurde, zielt der neue MA270S stärker auf Anwender mit Fokus auf Pixeldichte und Detailgenauigkeit.

MA270S Scenario 1280x720 2512

Der 27-Zoll-Monitor bietet eine Auflösung von 5120 x 2880 Pixeln. Damit erreicht das Panel eine Pixeldichte von 218 ppi und orientiert sich an der Darstellungsqualität, die Mac-Nutzer von integrierten Retina-Displays gewohnt sind. Gerade bei Texten und fein strukturierten Inhalten sorgt dies für eine besonders scharfe Darstellung. Anwendungen wie Bildbearbeitung, Entwicklung oder Layout profitieren von der höheren Detailtreue und der klaren Skalierung unter macOS.

Wie schon beim MA320UP setzt BenQ auch hier auf eine möglichst nahtlose Integration in bestehende Mac-Setups. Ziel bleibt es, eine konsistente Darstellung zwischen internem und externem Bildschirm zu ermöglichen, ohne dass Nutzer zusätzliche Anpassungen vornehmen müssen.

Ma270s Back Benq

Thunderbolt 4, Nano-Gloss und KVM

Technisch orientiert sich der MA270S an der bisherigen Ausrichtung der Serie, erweitert diese jedoch an mehreren Stellen. Über Thunderbolt 4 lassen sich Bildsignal, Datenübertragung und Stromversorgung über ein einzelnes Kabel bündeln. Ein angeschlossenes MacBook kann dabei mit bis zu 96 Watt geladen werden. Zusätzlich stehen weitere Anschlüsse bereit, darunter ein zweiter Thunderbolt-Port, USB-C und HDMI. Auch die Einbindung mehrerer Displays per Daisy Chain wird unterstützt.

Ma270s Gallery Ports

Das eingesetzte Nano-Gloss-Panel erinnert an die beim MA320UP getestete Oberfläche, die für eine kontrastreiche Darstellung sorgt. Farben werden laut Hersteller mit hoher Abdeckung von sRGB und Display P3 wiedergegeben. Gleichzeitig bleibt der bekannte Nachteil solcher Oberflächen bestehen, da Spiegelungen in hellen Umgebungen nicht vollständig vermieden werden.

Ab April für 999 Euro erhältlich

Neu ist die Integration eines KVM-Switches, der den Wechsel zwischen zwei angeschlossenen Systemen ermöglicht. Tastatur und Maus lassen sich damit parallel für mehrere Geräte nutzen, ohne dass zusätzliche Hardware erforderlich ist. Gerade in Arbeitsumgebungen mit MacBook und Desktop-System kann dies den täglichen Umgang vereinfachen.

Ma270s Back Benq Positions

Auch bei der Ergonomie setzt BenQ auf Flexibilität. Höhenverstellung, Neigung, Drehung und Pivot-Funktion sollen eine Anpassung an unterschiedliche Arbeitsweisen ermöglichen. Der MA270S wird ab April zu einem Preis von 999 Euro angeboten und positioniert sich damit weiterhin unterhalb vergleichbarer Apple-Displays, richtet sich jedoch klar an Nutzer mit höheren Anforderungen an Auflösung und Schärfe.
30. März 2026 um 16:58 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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  • Jetzt bitte noch einen 38″ mit 7680×3200, damit man in der Größe auch einmal 220ppi hat.

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